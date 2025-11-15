Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Sizlerin vasıtasıyla Besni'den Çelikhan'a, Gerger'den Gölbaşı'na, Kahta'dan Samsat'a, Adıyaman'ın tüm köşelerindeki kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum.Aynı şekilde Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve diğer illerimizde bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma da gönülden sevgilerimi gönderiyorum.

"Millete hizmetten başka gayemiz yok"

Sizin bir kardeşiniz yoldaşınız olmaktan her zaman şeref duydum. Size mahcup olmadık. Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz yaraları sarmanın derdindeyiz, taş üstüne taş koymanın ülkeye eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizlerde çok iyi görüyorsunuz. Millete hizmetten başka gayemiz yok.

11 ilde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.

Deprem turistlerine sert tepki

Adıyaman gerçekten çok büyük acı yaşadı, yıkım yaşadı... Adıyaman ile birlikte 11 ilimiz zarar gördü. Millet ve devlet olarak gerçekten zor bir imtihandan geçtik. Devasal bir yükün altından omuz omuza vererek başarıyla kalktık.

Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi millet burada can derdinde iken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkânlarını seferber etmişken yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldı. Aşağılandığı horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük.

Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık.

Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan? Sandıklar kapandı seçim bitti. Onlarında deprem bölgesi ile işi bitti. Biz ise deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Sizlerin talep ve beklentilerine hiç bir zaman kulaklarımızı tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk Adıyaman da doğduğumuz gibi...

Biz eserlerimizler, hizmetlerimizle konuşuyoruz. Şunu lütfen unutmayın bizim boş işlerle kaybedecek bir saniyemiz yok. Millete hiçbir hayrı dokunmayan sahte ve sanal gündemler bizim umurumuzda değil. Ana muhalefetin başındaki zat günlerdir yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor. Muhalif kimliği ile öne çıkan gazeteciler sırf hoşlarına giden cümle kurmadılar diye milletin kesesinden besledikleri trol ordularına linç ettiriyor. Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri kazanırsak Türkiye’yi uyum içinde yöneteceğiz dedikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi? Ana muhalefetin genel başkanı mı? ayırabilene helal olsun. Bunu söyleyince hemen rahatsız oluyorlar. Bir partinin genel başkanına sokak ağızı ile siyaset yapar mı? sizler de bu rezil üsluba maruz kalıyorsunuz.









Deprem bölgemizi ve depremzedelerimizi yanlız bırakmadık. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz.

Malatya'da eylül ayında 304 bininci konutumuzun anahtarını teslim etmiştik. Bugün Adıyaman'da 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ettik.

11 ilimizde toplam 350 bin 178 konutun anahtarını teslim etmiş bulunmaktayız.

Yıl sonunda 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi hedefliyoruz.

İş bilenin kılıç kuşananın biz eserleimizle hizmetlerimizle konuşuyoruz. Bizim boş işlerle uğraşacak vaktimiz yok.

Ana muhalefetin başındaki zat günlerdir bizi hedef alıyor. Muhalif kimliği ile öne çıkan gazetecilere linç ettiriyor. Eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Sözlerinde tutarlılık yok. Sözlerinde her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, yalan makinesi mi muhalefet başkanı mı ? bir partinin genel başkanına bu uslüp yaklışıyor mu ? Sizler de mecburen buna maruz kalıyorsunuz. Elinden mikrafon düşmüyor ne dediğini anlayan var mı ? Memleketin faydasına kurduğu cümle var mı? Çıkıypor her gün yargı mensuplarına laf ediyor. Yargıyı siyasete meze etmenin kime ne faydası olacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu hale düşmesine bizim kadar onlar da rahatsız. Nereden baksan zayıf karakterle karşı karşıyayız.

Bu şahsın artık iyice gençlerin eğlencesi haline dönüşen zavallı haliyle ilgilenmiyoruz. Biz sadece işimize bakıyoruz. Tüm mücadelemiz sizleri bir an önce yuvalarına kavuşturmaktır. Laf ile değil eser ile konuşmanın derdindeyiz.

Adıyaman'ımıza 5 bin sosyal konut yapacağız.











































