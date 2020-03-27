Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili 7 kritik kararı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleriyle ilgili satır başlıkları;

Aziz milletim sizleri en kalbi duygularıma selamlıyorum. Dünyanın tamamını etkisi altına alan covid-19 hastalığı giderek yaygınlaşıyor ve giderek daha fazla can alıyor.

Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır. Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla mücadelemiz kararlılıkla sürdürüyoruz. daha çok fedakarlık yapmak gereken bir döneme girdik. Şu hususları asla aklımızdan çıkarmamalıyız.

OYNAT 00:52 Bakan Koca: Bugün kaybettiğimiz 17 kişi ile toplam can kaybımız 92’yi buldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı. 47 bin 823 test, 2 bin 69 pozitif tespit ettik. 5 bin 698 oldu. Kaybettiğimiz 17 kişi ile toplam 92'yi buldu. Hastanelerde tedavisi devam eden 344 kişi yoğun bakımdadır. Bunların 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir' dedi. BiP'te paylaş

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Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. çünkü sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan devlet olarak tedbirleri alacağız vatandaşlarımzı da bireysel tedbirleri alacak.

Tüm tedbirleri titizlikle uyguladığımızda bu riskin üstesinden en kısa zamanda gelebileceğimizi görüyoruz.

Türkiye bu salgına olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur.

Üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. Stokçuluk yapanlar, kara borsa yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın. Bütün güvenlik güçleriyle sırtlarındayız.

Dünyanın nüfusa göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkeyiz. Hızlı tanı kitlerini devreye sokarak, test sayısını süratle arttırdık.

Testler kesinlikle ücretsizdir. Kabine toplantımızı her hafta tele konferansla bundan sonra gerçekleştireceğiz. Tüm çalışmalarımızı şeffaf şekilde yürütüyoruz. Bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda tedbirler alıyoruz. Belirlenen kurallara ne kadar riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Tedbirlerin süresini halkımızın kararlılığı belirleyecektir.

DÜNYA Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici açıklama: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta

Aldığımız yeni, tedbir paketini hayata geçirmeye kararlaştırdık.

1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışama geçilecektir

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

4-Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır.

5-Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır.

6-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştrırılacaktır.