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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahyanın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü için tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü için tebrik mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik mesajı gönderdi.

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