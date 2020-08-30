Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik mesajı gönderdi.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik mesajı gönderdi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.