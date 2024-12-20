Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Rabbim Mardin'le birlikte Mardinli kardeşlerimizin de yolunu bahtını açık etsin diyorum. Tam bir muhabbet ikliminde gerçekleştirdiğimiz il kongremizin Mardin'e, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Mardin'in bir mahallesi Bursa ise diğeri Halep'tir Humustur. Bir nakışı Artuklu ise diğeri Osmanlı'dır.

'Mardin'e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız'

Gençler, teşkilatımıza emek verip, bu dava uğruna ter döküp ebediyete irtihal eden yol arkadaşlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Görevi devreden arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni sorumluluk alan kardeşlerimize Mevla'dan üstün başarılar diliyorum. Mardin asla sıradan bir şehir değildir.

Mardin'in bir mahallesi Bursa ise diğeri Halep'tir Humustur. Bir nakışı Artuklu ise diğeri Osmanlı'dır. Kimse heves etmesin, Mardin ile aramızın bozulmasına izin vermeyiz, Mardin'e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız. Mardin üzerinde hesap yapanlar dün olduğu gibi yarın da hüsrana uğrayacak. Mardin inşallah Türkiye Yüzyılı'nda da dağ gibi yerinde duraça, binlerce yıllık değerlerine yakışan müstesna yerini koruyacaktır.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin'in bir mahallesi Halep'tir Hama'dır Humus'tur Gündem / Politika





'Tüm ayrımları elimizin tersiyle ittik'

Siyasette daima yapıcı olduk, gönül diliyle konuştuk. Yolumuz kardeşlik yoludur, refah kalkınma huzur yoludur dedik. Bizim ile aynı yöne bakan, aynı ideallere inanan herkese kapımızı açtık. Hayat tarzı, mezhep, etnik köken üzerinden yapılan ayrımları elimizin tersi ile ittik. Siyasi rakiplerimizin uzlaşmaz tavrına rağmen yapıcı olmaya gayret ettik.

'85 milyon için çalışıyoruz'

Siyasi hayatımızda milletimize hürmetsizlik etmedik. Laf üretmedik, bizden daha çok icraatlarımız konuşsun istedik. Eserlerimiz ve hizmetlerimiz bizi anlatsın istedik.Bundan 23 yıl önce uzun ince bir yola çıktık, milletin umutlarını yeşertmekti gayemiz. Türk Kürt Arap Zaza, Alevi... Biz hep birlikte Türkiye'yiz dedik. Laf üretmeyi değil iş üretmeyi ilke edindik. Nefesimizin yettiği kadar milletimize eserlerimizi, hizmetlerimizi anlatmaya çalıştık. Bizden çok eserlerimiz konuşun istedik. Seçim dönemlerinde tehdit ederek değil projelerimiz ile milletimizin karşısına çıktık. Önümüze çekilen setleri yıkarak, engelleri aşarak bu günlere kadar geldik. Kirli oyunlara, saldırılara ve ihanetlere rağmen yolumuzdan dönmedik, milletimizin rotasından sapmadık. AK Parti'nin hamuru samimiyet ile yoğrulmuştur.

'Bu vatan üzerine ameliyat yaptırmayız'

Kürt düşmanı CHP'ye vagon olanların geçmişteki provokasyonlarını unutmadık. Terörü açtıkları çukura gömdük. Bu vatan üzerinde ameliyat yaptırmayız. Pek çok ilçemizi çukur terörü ile bizden koparmaya çalıştılar. Devlet olarak buna müsaade edemezdik. Bölücü örgütün eşkıyalarını açtıkları çukurlara gömdük. Belediyeye sağlanan imkanların teröristlerin hain emellerine peşkeş çekilmemesi için gereken tedbirleri aldık. Kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyene her türlü desteği sunuyoruz. Şehirlerine hizmeti isteyene destek olmayı görevimiz biliyoruz.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin'in bir mahallesi Halep'tir Hama'dır Humus'tur Gündem / Politika





'Tarihin doğru tarafında yer aldık'

61 yıllık karanlığın ardından Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır. Suriye halkı geleceğine artık daha güvenle bakıyor. Bizi yalnız kalmakla suçlayanlar, bunun ne kadar değerli bir yalnızlık olduğunu ikrar etmek zorunda kaldı. Başka konularda da zaman, bizi haklı çıkaracaktır.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin'in bir mahallesi Halep'tir Hama'dır Humus'tur Gündem / Politika









'CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi'

Muhalefetin çapını görmek için Suriye'deki gelişmelere bakmak bile yeterli. Kendi küçük dünyalarının ötesinde neler yaşandığından haberleri yok. Bölgemizde olup bitenleri takip etmiyorlar. Belediye rantlarına öyle kaptırmışlar ki kendilerini kıyamet kopsa haberleri olmaz. Esad'ın kaçtığı saatte genel başkanları devrik rejim ile görüşme çağrısı yapıyor. Baas rejimi devrileli neredeyse iki hafta oldu ama hala CHP'den makul, mantıklı hiçbir açıklama gelmedi. CHP yöneticileri Şam'daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu bir türlü atlatamadı. Esed'in kendisinin bile inanmadığı af çağrısına rağbet ettiler. 13 yıllık zorlu bir mücadelenin ardından 61 yıllık Baas rejimini deviren Suriyeli kardeşlerimizin, barışın ve huzurun egemen olduğu bir Suriye'yi inşa edeceklerine inanıyorum. CHP'de genel başkanlar değişse de iş bilmezlik ve cehalet devam ediyor. CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi. Önümüzdeki dönemde bunların cilaları daha fazla dökülecek.







