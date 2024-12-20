Trump'ın övgü dolu açıklamalarına Erdoğan'dan ilk yanıt: Ülkemizin gücünün herkes farkında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Suriye, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, açıklamasında Erdoğan'ı 'çok akıllı, güçlü ve kararlı bir lider' olarak nitelendirerek, “Suriye'de olacakların anahtarı Türkiye'dir. Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye var ve bu durum beni rahatsız etmiyor” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Suriye ve Türkiye hakkındaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Ülkemizin gücünün herkes farkında'

"Sayın Trump’ın sözleri kendisinin ve önümüzdeki aylarda oluşturacağı yönetiminin Türkiye’ye bakışını özetliyor. Türkiye’nin gücünün ve etkinliğinin bizdeki muhalefet dışında herkes farkında. Aslında onlar da bazı şeylerin farkındalar ancak gerçekleri konuşmaya dilleri alışkın olmadığı için çarpıtıyorlar. Türkiye’nin diplomaside artan gücünü uluslararası düşünce kuruluşlarından medyaya varıncaya kadar herkes yazıp çiziyor. Biz de gücümüzün ve etkinliğimizin farkındayız. Bu gücün kaynağı olan milletimize yaraşır biçimde hizmet etmenin derdindeyiz."

'Türkiye, Türkiye’den büyüktür'

Geçenlerde de söylediğim gibi Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Bizim topraklarımızı korumak, ülkemizi kalkındırmak, köklerimize tutunarak ileriye adımlar atmak gibi bir gayemiz var. Bunun yanında dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında durma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz.

'Türk beklenendir'

Suriye devriminden sonra yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, Türkiye'nin gönül sınırlarının fiziki sınırları aştığının altını çizdi. Erdoğan; "Şam’da büyükelçiliğimizi yeniden faaliyete geçirdik, orada adımızı gören Suriyeli kardeşlerimizin hissiyatlarına bir bakın. Türk beklenendir, sözü öylesine kurulmuş bir cümle değildir. Türkiye’nin gönül sınırları fiziki sınırlarının çok ötesindedir. Gittiğimiz her ülkede, ayak bastığımız her coğrafyada, bunu gördük." ifadelerini kullandı.

'Trump ülkemizin gücü ve etkinliğinin altını çiziyor'

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Trump'ın Türkiye ve şahsı hakkındaki övgü dolu yorumlarını değerlendiren Erdoğan; "Sayın Trump da aslında bir durum tespiti yaparak ülkemizin gücü ve etkinliğinin altını çiziyor. Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibariyle kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Kendi ülkesine ve müttefiklerine maliyet üreten politikaları değiştirme vizyonuna sahip. Devir-tesliminden sonra yine herhalde biz de ilk tebriğimizi yapar, gündemimizde bulunan konuları samimiyetle ele almaya başlarız." dedi.







