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Suriye'de Türkiye ile anlaşabiliriz

Suriye'de Türkiye ile anlaşabiliriz

04:0017/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Donald Trump
Donald Trump

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Suriye’de Türkiye ile ortak çalışma mesajı verdi. Suriye'deki muhaliflerin arkasında Türkiye'nin olduğunu savunan Trump, “Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Çok akıllı ve güçlü. İyi anlaştığım biri. Çok güçlü bir ordu kurdu” ifadelerini kullanan Trump, “Suriye'deki ABD askeri konusunda ne yapacaksınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye.”

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump , Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekme ve Türkiye ile çalışma mesajı verdi. Florida Maralago'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine yol açan son gelişmelere yönelik açıklamada bulundu. Trump, "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim" dedi.

ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR LİDER

ABD'nin Türkiye ile bölgede birlikte çalışabileceğini söyleyen Trump, bir gazetecinin "Suriye'de bulunan 900 ABD askeri konusunda ne yapacaksınız?" sorusuna, "Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye." yanıtını verdi. Türkiye'nin "önemli bir güç" olduğunu kaydeden Trump, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu" ifadelerini kullandı.


SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Trump, ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile Suriye'de daha etkili olabileceği mesajını verdi. Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye'nin olduğunu savunan ve bunun, kendisi için sorun olmadığını kaydeden Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle" diye konuştu.


#Donald Trump
#Recep Tayyip Erdoğan
#Suriye

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