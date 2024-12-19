Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti: D-8 Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Mısır'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.





Ana gündem maddesi Gazze ve D-8'in geleceği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı D-8 Teşkilatı Zirvesi'nde ele alınması beklenen başlıklar arasında, Gazze ve diğer bölgesel konuların yanı sıra, D-8 Teşkilatı'nın ilerleme raporu , bir sonraki Genel Sekreter adaylığının kabulü, D-8 Sekretaryasının bütçesi, komisyon raporlarının onaylanması, Bakanlar Konseyi Toplantısı raporunun kabulü ve D-8 11. Zirvesi'ne hazırlık konuları yer alıyor. D-8 Teşkilatı Zirvesi kapsamında, Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı da yapılacak.





Toplantının ana maddelerinden biri Gazze.





Hangi ülkeler var?

15 Haziran 1997'de İstanbul'da düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kurulan D-8'de, Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan var.





Toplam büyüklük 4 trilyon dolar

Üye ülkelerin toplam nüfusu 1 milyarı geçen ve toplam ekonomik büyüklükleri 4 trilyon doları aşan D-8, İslam coğrafyasının önde gelen ekonomilerini bünyesinde barındırıyor. D-8'in ana faaliyet alanları arasında tarım ve gıda güvenliği, ticaret, ulaştırma, sanayi ve enerji yer alırken, sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar sürdürülüyor. Bu sektörlerin koordinasyonu üye ülkeler arasında bölüştürülüyor.





Gazze ve Lübnan'ın yeniden imarı konuşulacak

Toplantıda, Gazze'ye yönelik İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen hazirandaki D-8 Olağanüstü Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın bölgesel çabalara önemli katkı sağladığına vurgu yapacak olan Bakan Fidan'ın, Gazze ve Lübnan'ın yeniden imarı için uluslararası destek sağlanması gerektiğinin önemi üzerinde durması bekleniyor.





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zirveye katılmak üzere Kahire'de.





D-8'in son Dışişleri Bakanları Toplantısı, Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde "Gazze'deki durum" başlığıyla "olağanüstü" olarak 8 Haziran'da İstanbul'da düzenlenmişti.











