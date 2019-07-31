Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan MİTin yeni kalesini inceledi
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT’in yeni kalesine ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT’in yeni kalesini inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da son teknolojiyle donatılmış MİT'İn yeni binasını incelemek üzere helikopterle binanın bulunduğu alana geldi. MİT'in yeni kalesi yaklaşık 5 bin dönüm alanın üzerinde ve 3 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT'in yeni binası
MİT'in yeni binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yeni kalesine helikopterle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son teknoloji ile bezenmiş ve üst düzey güvenlik önlemlerinin kurulu olduğu MİT’in inşaatı devam eden yeni kalesine ziyarette bulundu.

2 SAATE YAKIN İNCELEMEDE BULUNDU

Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallasi’nde bulunan MİT’in yeni binasına saat 12.40 sularında gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saate varan bir incelemede bulundu.

İHA
MİT'in yeni binası

5 bin dönüm arazinin üzerine yapılan yapının çevresinde de 3 metre uzunluklarında örgü duvarlar bulunuyor. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulan binanın çevresinde sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerin bulunduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Yapının iç içe bulunan ve katman özelliğinde olan mimari yapısının özenle çizildiği belirtiliyor. Alanda MİT’in kalesinin yanında personelin eğitim ve talim yapabilecekleri noktalar da bulunuyor.

İHA
MİT'in yeni binası

İHA
MİT'in yeni binası
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