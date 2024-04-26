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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yaparsanız yapın kalbime de kavlime de zincir vuramazsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı”nda yaptığı konuşmada 'Haçlı zihniyeti hortlatılmak isteniyor. İsrail yönetimi bizi susturabileceğini zannediyor. Buradan onlara şu hakikati söylemek istiyorum. Ne yaparsanız yapın Tayyip Erdoğan'ın kalbine de kavline de zincir vuramazsınız. Sizin tehditlerinize boyun eğmeyiz' dedi.

15:42 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 17:58 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı”nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ön çıkanlar şu şekilde;

"Filistin davasının küresel ölçekte sesi ve nefesi olduk. Kandan ve gözyaşından beslenen haçlı zihniyetinin tekrar hortlatılmak istendiğini gördük.

Mescid-i Aksa bizim sadece ilk kıblemiz değildir Peygamberlerin bize emanetidir.

Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgimizi sökemez.

İnsanlık ve barış adına yürüttüğümüz bu mücadeleye destek veren Kudüs Platformuna teşekkür ediyorum. Buradan Filistinli kahramanlara bir kez daha selamlarımı gönderiyorum. İşgalci zalimler karşısında dik duran Filistinli kardeşlerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum .


7 Ekimden bu yana yaşananları anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Günümüzün hitleri ve nazileri Gazze'deki çocukları öldüren katillerdir

İlk kıblemiz Mescid-i Aksan'ın mahremiyetini, tarihi statüsüne yönelik tacizler giderek artıyor. İşgalci İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliği adım adım yok ediliyor.


Kudüs-ü Şerif'in her köşesinde bu kutlu beldeye 400 yıl boyunca hizmet etmiş kahraman ecdadımın izi, eseri ve mührü vardır. Kimse bu izleri silemez. Netanyahu kendinden önceki caniler gibi adını Gazze Kasabı olarak tarihe yazdırmıştır. Alnına yapışan kara leke ne yaparsa yapsın çıkmayacaktır. "


"İsrail yönetimi bizi susturabileceğini zannediyor. Buradan onlara şu hakikati söylemek istiyorum. Ne yaparsanız yapın Tayyip Erdoğan'ın kalbine de gönlüne de zincir vuramazsınız. Ey Netanyahu duam şu; 'Ya Rabb, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahru perişan eyle.


Birileri yolundan dönse de biz dönmeyeceğiz. Biz bu kutlu yola kefenimizi giyerek ömrümüzü adadık. Sırf İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız.


Türkiye 2 bin yılı aşan tarihinin hiçbir döneminde asla soykırım yapmamış savaşta dahi olsa masumlara dokunmamış bir ülkedir. Bu zaman kadar başı dara düşen herkese kapımızı açtık.


Kim dara düştüyse biz imdadına koştuk. Gazze'ye yardımlarda ilk sırada Türkiye yer alıyor. 7 Ekim'den bu yana 13 uçak ve 9 gemiyle gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 50 bin tona yaklaştı. Milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan ülkelerden biriyiz.


Sivil toplum, basın ve siyaset fark etmeksizin ülkemizdeki tüm aktörleri Filistin konusunda daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum.

Kürecik'teki radar merkezinin, ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle ilişkisi ve bağı yoktur, olamaz da.


Siyasi çıkar için bize iftira attılar. Yalan söylemeyin, kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz. Yalan üzerinden siyaset yapılmasın. Hukukun da siyasetin de temel kuralı bellidir, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Varsa elinizde bir belgeniz çıkarsınız.

Gündeme gelmek uğruna Türkiye'nin Filistin davasında duruşuna gölge düşürmeye hakkı yoktur."


Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına tepki gösterdi: Bu yalanın hesabını ebedi alemde vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuştu. Burada çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan'ın Kürecik Radar Üssü ile ilgili asılsız iddialarına tepki gösterdi. Her şeyden önce yalanın, Allah'ın ve Resulünün en çok nefret ettiği şey olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu utanmazlığa bakın. Kürecik'teki radar üssü ile ilgili benzer yalanlara sarıldıklarını görüyoruz. Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi bağı irtibatı yoktur ve olamaz. Böyle yalan söylemeyin kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden siyaset yapılmaz. Kendi devletine ve milletine iftira atarak da siyasetçilik oynanmaz. Varsa bir belgeniz, deliliniz çıkarırsınız ispat edersiniz. Bunu yapmıyorsanız kusura bakmayın ama müfteri damgası yemekten kurtulamazsınız. Gündeme gelmek uğruna hiç kimsenin Türkiye'nin Filistin davasındaki örnek duruşuna gölge düşürme lüksü yoktur." ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi İran'dan fırlatılan balistik füzelerin yüzde 90'ının İsrail tarafından tespit edilerek imha edilmesi, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü sayesinde olduğunu iddia etmişti.


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