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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

16:03 . 27/04/2023 Perşembe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne katkıları için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.

Putin geçmiş olsun dileklerini iletti

Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.


#Recep Tayyip erdoğan
#Putin
#görüşme
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