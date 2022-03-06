Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya’nın Ukrayna işgali ile ortaya çıkan çatışmanın ateşkes ile sonlanması için yürttüğü telefon diplomasisi yoğunlaşarak devam ediyor. Önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmelerine AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile devam eden Erdoğan, bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderle yaptığı görüşmelerde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

Vladimir Putin

TÜRKİYE’NİN TEMEL YAKLAŞIMI MÜZAKERE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul’da katıldığı bir programın ardından düzenlenen toplantında Türkiye’nin diplomatik girişimleri ve Ukrayna’daki savaşa ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Ukrayna Savaşı’nın 10. gününde olunduğunu ve yıkımın devam ettiğini anımsatan Kalın, bütün çabalarının öncelikle bu savaşın durdurulması yönünde olduğunu söyledi. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünün altını çizerek Kalın, şöyle konuştu:

“Bütün taraflara, tabii özellikle de Rusya tarafına bu saldırıların derhal durdurulması ve müzakere masasına gelmesi yönünde çağrılarımızı da devam ettiriyoruz. Bu çerçevede müzakereler devam ediyor. İkinci tur yapıldı. Önümüzdeki günlerde 3. tur müzakereler yapılacak. Biz de bu müzakere heyetleriyle yakın temas halindeyiz. Dışişleri Bakanı’mız mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde. İstihbarat Başkanı’mız, Milli Savunma Bakanı’mız, bizler hepimiz, bütün çabamız müzakerelerin somut sonuç verebilmesi, müşahhas hale gelebilmesi için öncelikle bu çatışmaların, saldırıların durdurulması gerektiği yönünde.”

MESAJLAR DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yönde önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dün de AB Başkanı ve Kanada Başbakanı’yla birer telefon görüşmesi olduğunu hatırlan Kalın, “Yarın da Sayın Putin’le bir görüşmesi olacak ve bu mesajları biz vermeye devam edeceğiz.” dedi.

İbrahim Kalın

Bu görüşme çok önemli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, burada savaşın devam etmesi, uzaması halinde sonuçlarının yıkıcı olacağını belirtti. “Cumhurbaşkanı’nın bu 10 günde daha önce Putin’le bir teması olmuş muydu?” sorusuna Kalın, “Savaş başlamadan hemen önce bu Donbas bölgesindeki iki işte ‘Cumhuriyet’ denen yapıyı tanıdığını ilan ettiği zaman Rusya, hemen bir gün sonra Cumhurbaşkanı’mızın Putin’le bir telefon görüşmesi olmuştu. Şimdi tabii ki bu telefon diplomasisi ve görüşmesi daha da büyük önem arz ediyor” cevabını verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

Herzog 9 Mart’ta geliyor

İsrail, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un 9-10 Mart’ta Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Herzog, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, eşi Michal Herzog ile birlikte Ankara’ya resmi ziyaret düzenleyecek. Ziyaret sırasında iki lider, “İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli ikili konuları” görüşecek. Ziyaret kapsamında Herzog, İstanbul’da Musevi cemaati mensuplarıyla da buluşacak.

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