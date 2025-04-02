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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti: Nevruz'un resmi tatil olması için hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti: Nevruz'un resmi tatil olması için hazırlıklar başladı

11:542/04/2025, Çarşamba
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Nevruz bayramı, Türk devletleri tarafından yıllardır resmi bayram olarak kutlanıyor.
Nevruz bayramı, Türk devletleri tarafından yıllardır resmi bayram olarak kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Nevruz'un resmi bayram olarak kabul edilmesine yönelik süreç resmen başlıyor. Bu çalışmalara, kısa süre önce İYİ Parti'den AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu liderlik edecek.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, "21 Mart Nevruz Günü Anma Programı"nda yaptığı konuşmada 21 Mart tarihinin 'Nevruz Bayramı' olarak resmi bayram ilan edileceğini duyurmuş ve Cumhur İttifakının çalışmalara başlayacağını ifade etmişti.

Duyurunun ardından çalışmalar Ramazan Bayramı'nın ardından başlayacak.



Ortak bayram hedefi


Hali hazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'da resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nın çalışmaların ardından tüm Türk Dünyası'nın ortak bir bayramı olması ve ortak bir bayram olması hedefleniyor.


AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu öncülüğünde konuyla ilgili Türki devletlerle görüşmelere başlanacağı kaydedildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz'un "Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanması teklifini" Mayıs ayındaki Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında gündeme getireceğini söylemişti.


Çalışmalar kapsamında Nevruz Bayramının tüm Türk dünyasında ortak bir bayram olarak kutlanması gündeme getirilecek.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Nevruz
#Kürşad Zorlu

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