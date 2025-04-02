Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti: Nevruz'un resmi tatil olması için hazırlıklar başladı

, "21 Mart Nevruz Günü Anma Programı"nda yaptığı konuşmada 21 Mart tarihinin 'Nevruz Bayramı' olarak resmi bayram ilan edileceğini duyurmuş ve Cumhur İttifakının çalışmalara başlayacağını ifade etmişti.

, "21 Mart Nevruz Günü Anma Programı"nda yaptığı konuşmada 21 Mart tarihinin 'Nevruz Bayramı' olarak resmi bayram ilan edileceğini duyurmuş ve Cumhur İttifakının çalışmalara başlayacağını ifade etmişti.

Hali hazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'da resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nın çalışmaların ardından tüm Türk Dünyası'nın ortak bir bayramı olması ve ortak bir bayram olması hedefleniyor.