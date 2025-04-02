Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti: Nevruz'un resmi tatil olması için hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Nevruz'un resmi bayram olarak kabul edilmesine yönelik süreç resmen başlıyor. Bu çalışmalara, kısa süre önce İYİ Parti'den AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu liderlik edecek.
Duyurunun ardından çalışmalar Ramazan Bayramı'nın ardından başlayacak.
Ortak bayram hedefi
Hali hazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'da resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nın çalışmaların ardından tüm Türk Dünyası'nın ortak bir bayramı olması ve ortak bir bayram olması hedefleniyor.
AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu öncülüğünde konuyla ilgili Türki devletlerle görüşmelere başlanacağı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz'un "Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanması teklifini" Mayıs ayındaki Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında gündeme getireceğini söylemişti.
Çalışmalar kapsamında Nevruz Bayramının tüm Türk dünyasında ortak bir bayram olarak kutlanması gündeme getirilecek.