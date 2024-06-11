Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kızılay’ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumayı, direncini arttırmayı ve ızdırabını dindirmeyi görev edinen Türk Kızılay, son olarak asrın felaketi 6 Şubat depreminde olduğu gibi ihtiyaç duyulan her zamanda ilk müdahaleyi gerçekleştirip şefkat elini uzatmıştır.