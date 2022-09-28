Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bugün 20'nci şehir hastanesine de kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/DxKaAJym4A — Yeni Şafak (@yenisafak) September 28, 2022

Ankara'ya bu yakışır. Dolayısıyla Ankaralılara da bu yakışır.

Hastanemiz sadece vatandaşlara değil çalışanlara da en üst konforu sağlayacak.

Salgın döneminde şehir hastaneleri sayesinde en üst düzey sağlık hizmeti verdik.

Türkiye salgını, en üst düzey sağlık hizmetleri veren bir ülke olarak geride bıraktı.

Avrupa’da Sağlık konusunda ne kadar acınacak durumda oldukları salgın döneminde tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Hatalarını adeta öle terk edip, insanlık adına yüz kızartıcı tabloları biliyoruz.

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PEK ÇOK ÜLKE TARAFINDAN İNCELENİYOR

Bay Kemal’i SSK’nın başı olarak nasıl bir sefalette olduğunu görmüş müydünüz. Bu Bay Kemal’den bu ülkeye hayır gelir mi? SSK’nın başına ne yaptın ki bu ülkede yapacaksın!

CHP Adana’da da hali şehir hastanesi diye benim milletime satmaya çalıştılar. Bay Kemal de oranın açılışını yapmaya kalktı. Çadırdan hastane olur mu? Ona sorsan olur.

Dünya ile rekabet edecek seviyedeki hastanelerimiz, doktorlarımız ve personelimizle sağlığın küresel yıldızı olduk.

Türkiye 20'nci şehir hastanesine de kavuştu. Halen inşaatı süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanesi ile birlikte bu sayıyı inşallah 35'e çıkaracağız. Her şehir hastanemizi, ulusal ve uluslararası düzeyde, birer marka haline getireceğiz.

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Her ne kadar muhalefet bu eserlere çamur atmaya çalışsa da, ilk defa ülkemizde hayata geçirilen şehir hastanesi modeli birçok ülke tarafından izleniyor.

Gençlerimizin, vatandaşlarımızın başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz.

Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılı için en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılı, en doğru kararı vereceğinize yürekten inanıyorum.

Son dönemde sosyal mecra mecralarında gelişmiş ülke güzellemeleri yapıldığını görüyoruz.

Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır.

Sağlık ordumuza katılan her doktor ve asistanımızı özlük hakları bakımından destekleyip markalaşma sürecini hızlı şekilde tamamlayacağız. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz.

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Türkiye gelişmiş ülke vatandaşlarının da sığınağı oldu. Dünyanın dört bir yanından gelenleri misafir ediyoruz.

Hala başka toplumları, ülkelerin güzellemesini yapanların amacı sosyal yapımızı çökertmektir.

Ayrıntılar geliyor...

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