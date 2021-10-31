Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye iklim krizinin çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmekte kararlıdır
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye iklim krizinin çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmekte kararlıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" adlı kitaba takdim yazısı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısında "Türkiye, kadim kültüründen ilhamla 'Yeşil Kalkınma Devrimi'ni tüm çalışmalarının merkezine yerleştirerek, iklim krizinin çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmekte kararlıdır" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye iklim krizinin çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmekte kararlıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kkaleme aldığı yazıda Batı medeniyetinin sanayi devrimiyle tabiatı, üzerinde tahakküm kurulması gereken bir meta olarak görmesinin, bugün dünyayı çevre felaketleriyle baş başa bıraktığına işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaya, suya, toprağa saygı göstermeyen, daha fazla üretmeyi, daha fazla kazanmayı dikte eden anlayışın, dünyayı giderek yaşanılamaz bir yer haline getirdiğine dikkati çekti.

Son yıllarda yaşanan tabii afetlerin, yeşil kalkınma prensiplerini göz ardı eden ülkelerin, kendileriyle birlikte tüm insanlığa da zarar verdiklerini gösterdiğini belirten Erdoğan, gelinen aşamada, ekonomik kazançtan ziyade çevreyi merkeze alan ve çevreye değer veren yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'a terör örgütlerine destekleri konusunda üzüntümüzü ilettik
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'a terör örgütlerine destekleri konusunda üzüntümüzü ilettik

"'Yarın kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı toprağa dik' diyen bir medeniyetin mensupları olarak tabiatın korunması, ülkemizin temel önceliklerinin başında yer almaktadır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Çevreyi yok etme pahasına büyümeyi amaçlayan bir ekonomi modeli, milletimizin inancına da kültürüne de terstir. Bu anlayışla 2002 yılından itibaren kalkınmayı, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal, teknolojik, kurumsal ve çevre boyutları da olan kapsamlı bir dönüşüm süreci olarak gördük. Türk ekonomisini, tarihinin en yüksek büyüme rakamlarına ulaştırırken, gelirde adaletin tesisi, istihdamın artırılması, dezavantajlı toplum kesimlerinin desteklenmesi gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizden de kopmadık. Bunun yanında yenilenebilir enerjinin, atık yönetiminin, özellikle orman alanlarının artırılması gibi hususlarda önemli mesafe aldık. Atık yönetimi konusunda attığımız en önemli adım olan 'Sıfır Atık' projemizle hem çevreyi korumada hem de vatandaşlarımız arasında geri dönüşüm bilincini geliştirmede yeni bir aşamaya geçtik. Eylül ayında Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak, son 19 yılda çevreyle ilgili hayata geçirdiğimiz tüm projeleri adeta taçlandırdık."

Erdoğan, Türkiye'nin, Paris Anlaşması'na uyum sürecinde 2053 yılını, "emisyonu net olarak sıfıra indireceği tarih" olarak taahhüt ettiğini hatırlatarak, bu kapsamda özellikle fosil yakıtlardan kaynaklı sera gazlarıyla, bunları yutan, yok eden okyanus ve yeşil alanların birbirine eşitlenmesi anlamına gelen net sıfır emisyon amacı çerçevesinde ciddi adımlar atılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı

"Gelişmiş ülkeler daha fazla yükümlülük üstlenmeli"

Türkiye'nin ilk yerli otomobilini elektrikli olarak tasarlamasının, yenilenebilir teknolojilerdeki atılımlarının, akıllı binalar ve şehirler konusundaki teşviklerin, bu doğrultudaki tercihlerin birer örneği olduğunu belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

  • "İklim değişikliği, ülkemizin küresel yönetim sistemindeki haksızlıklara yönelik itirazlarında ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Tüm insanlığın ortak sorunu olan iklim kriziyle mücadelenin yine küresel iş birliği ve dayanışma esasında yürütülmesi önemlidir. Şimdiye kadar uyguladıkları ekonomik politikalarla iklim değişikliğini derinleştiren gelişmiş ülkeler bu süreçte daha fazla yükümlülük üstlenmelidir. Aksi takdirde yeni adaletsizliklerin ve haksızlıkların yaşanması kaçınılmazdır. Türkiye olarak, gelinen noktadaki tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen, iklim değişikliğiyle mücadeleye samimi destek veriyoruz. İklim kriziyle mücadele konusunda insanlığın artık bir yol ayrımına ulaştığına inanıyoruz. Hem kendi evlatlarımızın hem de dünyada yaşayan tüm canlıların çevre üzerindeki haklarını gözeten bir anlayışla hareket etmemiz, insanlık için ihtiyaçtan öte bir mecburiyet halini almıştır. Önümüzdeki dönemde Türkiye, kadim kültüründen ilhamla Yeşil Kalkınma Devrimi'ni tüm çalışmalarının merkezine yerleştirerek, iklim krizinin çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmekte kararlıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz
OYNAT 01:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zivesi'ne ev sahipliği yapan Roma'da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, milli gelire oranla dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, milli gelire oranla dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerden biri. 2030 yılına kadar açlığın olmadığı bir dünyaya erişme çabalarına öncülük etmek G20 ülkeleri olarak bizlerin en temel sorumluluğudur.

Sürdürülebilir kalkınmayı doğrudan etkileyen unsurlardan biri de göç ve göçün idaresidir.
5 milyona yakın yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Göç krizinin hem insani güvenlik boyutunu hem de göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Göç meselesinin bu platformun gündeminde yer alması gerektiğini vurgulamıştık. Ayrıca G20 bünyesinde bu maksatla bir çalışma grubu oluşturulmasını önermiştik. Bu grubun başkanlığına da talibiz. Teklifimizi hem ikili görüşmelerimizde hem de bugün ki oturumumuzda tekrarlayarak mevkidaşlarımızdan bu konuda destek beklediğimizi ifade ettik.' dedi.

Pitbull terörü

Pitbull terörü

​Sahiplenmesi yasak olmasına rağmen can yakmaya devam ediyor.
Çöplük içinde

Çöplük içinde

"​Eskiden balık avlamaya gelirdik"
Doğu Perinçek: Meral Akşener PKKnın yanında siyasi hesaplarını yapıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.