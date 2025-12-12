Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.