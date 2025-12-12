Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı

12/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da liderlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.


Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetliler, aile fotoğrafı çekimine ve Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nun açılış törenine katılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği" konulu genel oturumda katılımcılara hitap edecek.





