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Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı Bin Tarık ile ortak basın toplantısında konuştu: Hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı Bin Tarık ile ortak basın toplantısında konuştu: Hedef 5 milyar dolar

Büşra Soyal
18:0328/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın huzurunda, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın huzurunda, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık Külliye'de ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Ticaret hedefini 5 milyar dolar olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes çağrısını çok geç kalınmış bir adım olarak yorumladı. Erdoğan, "Gazze'de ateşkes sağlanmadıkça huzura ulaşamayacağız. Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, ziyaretin Umman'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret niteliğinde olduğunu söyledi.

Gelecek dönemde Umman'a iade-i ziyarette bulunmayı öngördüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Umman ile ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Değerli kardeşimle birlikte münasebetlerimizi her alanda çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından sergilediği güçlü dayanışma için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmem lazım. Kıymetli dostumun Yemen ihtilafı başta olmak üzere, bölgemizi ilgilendiren birçok meselede elini taşın altına koymak suretiyle barışın tesisi için sarf ettiği çabalar takdire şayandır. Gerek Türkiye-Umman ilişkilerine, gerek bölgemizin barış ve istikrarına katkılarından ötürü Sultan Heysem bin Tarık'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı biraz önce takdim ettim. Şahsımıza tevcih etmiş oldukları El Said Nişanı için de kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabb'im iki ülke kardeşliğini daim eylesin."

"İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak arzusundayız"

Görüşmelerinde, çeşitli alanlara yayılan ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini anlatan Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak arzusundayız. Bu amaçla yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizması dahil istifade edebileceğimiz seçenekleri ele aldık. Dış ilişkiler, ekonomi, sanayi, yatırım, sağlık, kültür, tarım ve hayvancılık gibi başlıklarda işbirliğimizi ilerletmeye yönelik 10 belge imzalandı. Ortak bildiri kabul edildi.
Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Müteahhitlik firmalarımız, Umman'da bugüne kadar 7 milyar dolar değerindeki projeyi başarıyla tamamladı. Aziz kardeşimle, şirketlerimizin Umman 2040 vizyonuna yapabilecekleri katkılara da değindik. Bu vesileyle Umman heyetinin yarın Türk iş dünyasının temsilcileriyle yapacağı toplantıdan somut neticeler alınmasını temenni ediyorum. BOTAŞ ile Umman'lı muhatabı arasındaki anlaşma uyarınca 2025 yılından itibaren Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız."

Erdoğan, görüşmede savunma sanayi alanındaki işbirliğinin de gündeme geldiğini belirterek, Umman'ın Türk ürünlerini tercih etmesinden iftihar ettiklerini söyledi.

"Umman ile istişare ve işbirliğine önem veriyoruz"

Umman Sultanı Bin Tarık ve heyetiyle bölgedeki gelişmeleri de etraflıca gözden geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ummanlı kardeşlerimizin uluslararası ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla aşılmasına yönelik çabalara verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Bu konularda Umman ile istişare ve işbirliğine önem veriyor, benzer görüşleri paylaşıyoruz. Bilhassa İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam dünyasının daha somut ve kapsamlı işbirliği yapması gerektiğine vurgu yaptık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da ateşkesin teminine yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin, Lübnan'da barışın ve istikrarın sağlanmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Ancak Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın da altını çizmek istiyorum. Amerikan Başkanı Biden'ın, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurması, çok geç kalmış ama önemli bir adımdır. Bu çatışmaların en başından bu yana kalıcı ateşkes sağlanması için gerek arabuluculuk olsun, gerek garantörlük olsun, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu defaatle ifade ettik. Bugün de aynı yerdeyiz. Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa, elbette yapmaktan çekinmeyiz."

Umman Sultanı Bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bin Tarık, Ankara'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'yi "kardeş ülke" olarak nitelendirdi.

İlişkileri arttırma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelere ilişkin Bin Tarık, "Aramızda gerçekleşen yapıcı diyalog ve görüşmelerden dolayı da büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumu ifade etmek isterim." dedi.

Türkiye ile Umman arasındaki derin tarihi ilişkilere dikkati çeken Bin Tarık, "Amacımız, bu ilişkilerimizi her alanda daha da güçlendirmektir. Bizler, her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde daha fazla atılım ve ilerleme katedeceğimiz şekilde ilişkilerimizi artırma arzusu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bin Tarık, bu bağlamda çokça çalışılacağını söyleyerek, Türk firmaları ve Türkiye'nin, ülkesindeki kalkınma ve önemli altyapı projelerine katkı sunduğuna dikkati çekti.

Türk ekonomisine güvenlerinin tam olduğunun altını çizen Bin Tarık, "Her iki ülkenin ekonomilerini bir araya getirerek çok daha güçlü bir oluşum sergileyebiliriz." diye konuştu.

Bin Tarık, Ummanlı ve Türk yetkililere yakın temas içinde, önemli sektörlerde ilişkilerini arttırmaları yönünde güçlü talimatlar verildiğini belirterek, ortak yatırım fonunun da kurulduğunu ifade etti.

Enerji endüstrisi, yenilenebilir enerji, savunma sanayisi ve eğitim kurumları, endüstri ve gıda endüstrisi gibi alanlarda işbirliği olanaklarının bulunduğuna işaret eden Bin Tarık, Türkiye ile Umman'ın kültürel işbirliği ve kültür diyaloğunun artırılması arzusunda olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Bin Tarık, davetinden ve konukseverliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet eden Bin Tarık,
"Bizler, kardeşlik ilişkilerimizi çok daha ileri noktalara, dost ülkelerimizin ve halklarımızın faydasına olacak şekilde daha ileri noktalara taşıyabilir ve geliştirebiliriz. Kardeş Türkiye'ye ve Türk halkına daha fazla atılım ve ilerleme dileklerimi iletiyorum."
diye konuştu.

TÜRKİYE İLE UMMAN ARASINDA 10 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Bin Tarık'ın huzurunda, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

- "Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Umman Yatırım Otoritesi Arasında Ortak Girişim Kurulması Anlaşması"

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Umman Sultanlığı Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması"

- "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Umman Sultanlığı Merkez Bankası Arasında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı Arasında Kültür Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Diplomasi Akademisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Diplomasi Akademisi tarafından temsil edilen Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Çalışmalar ve Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı"



#Recep Tayyip Erdoğan
#Umman
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