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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırımın babasının cenazesine katıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım’ın babasının cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın geçtiğimiz gün vefat eden babası Ahmet Galip Yıldırım'ın Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım’ın babasının cenazesine katıldı
Cenaze namazı, Marmara İlahiyat Camii’nde kılındı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın babası Ahmet Galip Yıldırım (88), Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 88 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ahmet Galip Yıldırım’ın cenazesi, bugün öğlen saatlerinde Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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