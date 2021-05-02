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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da işçilerle bir araya geldiği iftar programının ardından kendisiyle görüşmek isteyen Sultanbeyli’deki Mahruze Keleş’i evinde ziyaret etti. Erdoğan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Keleş, "Dünyalar benim oldu. Çok sevindim, çok şaşırdım. Rabbim ona uzun ömürler versin. Süleyman Soylu’yu da bekliyorum. Torunlarıma başörtü getirdi, onlar da örtünecek. Böyle bir cumhurbaşkanı başka hiçbir yerde yok" diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret
Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla İstanbul Tuzla’da bulunan bir fabrikada işçilerle bir araya gelerek iftar açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programının ardından kendisiyle görüşmek isteyen Sultanbeyli’deki Mahruze Keleş’i evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş’i ziyaretinin ardından Sultabeyli’de mahalleliyle de bir araya geldi. Balkondan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gören vatandaşlar tezahüratlarda bulundu.

"Dünyalar benim oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahruze Keleş, “Cumhurbaşkanımız geldi, dünyalar benim oldu. Sanki yeniden doğmuş gibi oldum. O dünyaların cumhurbaşkanı. Çok sevindim, çok şaşırdım. Rabbim ona uzun ömürler versin. Süleyman Soylu’yu da bekliyorum. Onu da çok seviyorum. Torunlarıma başörtü getirdi, onlar da örtünecek. Böyle bir cumhurbaşkanı başka hiçbir yerde yok” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mahruze Keleş'i ziyareti sırasında yoğun sevgi gösterisi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mahruze Keleş'i ziyareti sırasında yoğun sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
FOTOĞRAF 20
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Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikada işçilerle bir araya geldiği iftar programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edenin AK Parti iktidarı olduğunu anımsatan Erdoğan, Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma Günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır. Ama bunu lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren, yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı terörist gruplar, bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar. değerlendirmesini yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Ne yazık ki bu sadece tabii Türkiye'de değil, işte bugün Paris'in sokakları ne hale geldi görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de orada yaşayanlar da bu olayları çok çok farklı olarak anlatırken, işte bugün Paris'te bütün mağazaların cam, çerçeve her taraf yakıldı, yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama şimdi artık fırsat yok ve fırsat da zaten vermeyeceğiz. Yani işçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz. Biz barışın egemen olduğu bir günü kalkıp da bu hale dönüştürmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bugünü işçinin adeta bayramı olarak kutlamak istiyoruz. Hamdolsun son aldığım bilgilere göre de Türkiye genelinde herhangi bir ağır sayılabilecek yani yaralama, vesaire gibi bir olay bugün cereyan etmedi. Temennimiz odur ki bugünümüzü aynı şekilde devam ettirelim ve bayrama da bu şekilde kavuşalım. Tüm işçi kardeşlerimin, Emek Bayramı diyeceğim, kutlu olsun, nice bugünlere Allah bizleri kavuştursun.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle iftarda buluştu. Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak, Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikaya geldi. Burada işçilerle orucunu açan Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

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