Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

16:127/02/2026, Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Ürdün Kralı 2. Abdullah
#Türkiye
