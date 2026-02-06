Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet: Ürdün Kralı İstanbul'a geliyor

19:336/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Ürdün Kralı II. Abdullah ile Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye geleceğini bildirdi. İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır temaslarının ardından Ürdün lideriyle de bir görüşme gerçekleştirecek.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek.

Gündemde bölgesel gelişmeler var

Gelişmeye ilişkin X hesabından bir paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ziyaret çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Ürdün Kralı 2. Abdullah
#Burhanettin Duran
