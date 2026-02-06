Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet: Ürdün Kralı İstanbul'a geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye geleceğini bildirdi. İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır temaslarının ardından Ürdün lideriyle de bir görüşme gerçekleştirecek.
Gündemde bölgesel gelişmeler var
Gelişmeye ilişkin X hesabından bir paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ziyaret çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.