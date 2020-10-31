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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: İzmir'de evleri yıkılanlara yenilerini yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evleri yıkılanlara yenilerini yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Burada İzmir depremi ile ilgili açıklamalar yapan Erdoğan "İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza da en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'da konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'da konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Dün İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum 26 vefatımız, 885 yaralımız, 15 yoğun bakımda olan hastamız var. İzmir'e ve depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum. Depremin olmasının ardından hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Yardım faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir.

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Deprem anından itibaren bakanlarımız milletvekillerimiz kurumlarımızla imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk.

  • İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza da en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz.

Ülkemiz en doğusundan en batısına tehlikeli bir deprem hattında. Yaşadığımız depremler ile bunu her seferinde anlıyoruz. Şehirlerimizi bir kanser gibi tek katlı ve çok katlı gecekonduların acısını afetlerde yıkımlar ile yaşıyoruz. Van da bu acıları en derinden yaşamış illerimizden biridir.

Van'da depremden sonra 25 bin 172 konut, sosyal tesis ve devlet binasını sahiplerine teslim ettik. Malatya'da 5 bin 24 Elazığ'da 18 bin 868 adet konutu teslim ettik. AK Parti 7. Olağan Kongresi’nin bu kritik dönemde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Van’ın desteğinin hayati bir önem taşıdığını düşünüyorum. Kuruluşundan bugün teşkilatımıza görev almış tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

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İSLAM DÜŞMANLIĞI, ÇARPIK ZİHNİYETİN İŞARETİ

Değerli kardeşlerim, dünya siyasi ve ekonomik olarak yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Kendilerini demokrasi ve özgürlüğün beşiği gibi gösteren ülkelerin faşizm, yabancı düşmanlığı gibi konularda nüksettiğini görüyoruz. Ucuz iş gücünün ülkelerine gelmesini isteyenler, şimdi sığınmacılara kapılarını kapatıyor. Güvenliklerini tehlike altında görenlerin nasıl faşizme doğru savrulduklarını görüyoruz.

  • Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor.

Macron'dan alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı
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Macron'dan alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı 'İslam düşmanlığı' ülke geneline yayılıyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı. Fas'ta sosyal medya kullanıcıları Fransız ürünlerini boykot çağrısında bulunurken, birçok sosyal medya kullanıcısı Facebook, Twitter ve bunun dışındaki sosyal medya ağlarındaki profil fotoğraflarını değiştirerek, 'Muhammed Resulullah' yazısını koydular.

Türkiye bu süreçte en çok hedefe konulan ülke durumundadır. Son dönemde Fransa başta olmak üzere yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin göstergesidir.

Dini fanatizm ile İslam'a ve Müslümanlara ırkçı saiklerle Türklere ırkçı davranış sergileyenler bunu artık gizleme gereği bile duymuyor. Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlerin tamamı İslam'ı, şahsıma yönelik hakaretlerin tamamı ülkemize yapılan hakaretlerdir.

Milletimiz bunu gördüğü için birkaç istisna dışında değerlerinin arkasında yer almıştır. Bunun hesabını elbette vereceklerdir. Bizim yapacağımız, kendi davamıza sıkı sıkıya sarılmaktır. Bunu da vakarla, dirayetle, soğukkanlılıkla yapacak asla provokasyonlara itibar etmeyeceğiz.

Her cephede kaybeden Macron İslam'a savaş açtı
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Her cephede kaybeden Macron İslam'a savaş açtı
Fransa'da halk nezdindeki güvenirliği her geçen gün azalan ve dünyada arzuladığı 'karizmatik lider' sıfatına ulaşamayan Emmanuel Macron büyük hezeyan yaşıyor. Fransa'da 'sarı yelekliler' protestoları ile başlayan kaos, koronavirüs ile yeni bir boyut kazandı. Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Dağlık Karabağ cephesindeki kazanımlarının ardından adeta çılgına dönen Macron, İslam düşmanlığı yaparak ülkesindeki aşırı sağcıların desteğini almaya çalışıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Fransa'daki son gelişmeleri ve Macron'un İslam karşıtı söylemlerini anlattı:

YENİ BİR EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI

Tüm bunları yaparken ülkemizdekilerin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. İstihdamı korumak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için 40 milyar TL karşılıksız nakit desteği sağladık. İhracatı sağlamak, esnafı korumak için görülmemiş kredi teşvikleri sunduk. İhtiyaç duydukça teşvik paketleri hazırlıyor ve sunuyoruz.

  • Böyle dönemler cesur kararlar ile doğru atılımların fırsatlarıdır. Ülkemizi kuşatmaya kalktılar, istiklal ve istikbalimize canımız pahasına sahip çıkarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomik açıdan kuşatmaya çalışanlara cevabımızı yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı ile veriyoruz.

AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 7.Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Yıllarca bu ülkeyi, faiz, kur, enflasyon şeytan üçgenine sıkıştırarak sömürenlerin oyunlarını birer birer bozuyoruz. Artık yolun sonuna geldiklerini görenlerin tüm güçleri ile sasldırmalarının nedenleri budur. Ekonomideki reformlarımız kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi öneme sahiptir.

Ekonomide de bambaşka bir Türkiye'yi milletimizin hizmetine sunacağız. Biraz daha sabır, metanet ve gayret bekliyorum.

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