Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Bidenden ayaküstü sohbet
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’den ayaküstü sohbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’de ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet etti.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’den ayaküstü sohbet
Biden - Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için İspanya’nın başkenti Madrid’de temaslarını sürdürüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Toplantısının ikinci oturumu öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile de ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Madrid’deki IFEMA Fuar Merkezi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelmesi ve yerel saatle 18.45’te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madird'de Biden ve Johnson'la keyifli sohbeti kameralara yansıdı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madird'de Biden ve Johnson'la keyifli sohbeti kameralara yansıdı
NATO Zirvesi kapsamında İspanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk oturum öncesi ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ayaküstü keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.


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