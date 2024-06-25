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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede Dağıstan bölgesindeki terör saldırıları ele alındı.

Lokman Özdemir
14:56 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 15:04 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.


Görüşmede Dağıstan bölgesindeki terör saldırılarının ele alındığı öğrenildi.


Erdoğan saldırıyı kınadı


Cumhurbaşkanı Erdoğan Dağıstan'daki terör saldırılarını nefretle kınadı, Rus halkına taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu vurguladı.



İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in görüştüğünü şu ifadelerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Putin
#Rusya
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