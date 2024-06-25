Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
Görüşmede Dağıstan bölgesindeki terör saldırılarının ele alındığı öğrenildi.
Erdoğan saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dağıstan'daki terör saldırılarını nefretle kınadı, Rus halkına taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu vurguladı.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi."