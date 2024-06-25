Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Rusya lideri Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’yi ziyaret ederek Kim Jong-Un ile bir araya geldi. Pyongyang’daki zirvede stratejik bir anlaşma da imzalandı. Buna göre taraflardan birine saldırı olduğunda diğer ülke yardıma koşacak. Anlaşma, Rusya’nın Belarus ile imzaladığı ortaklık anlaşmasına benziyor.