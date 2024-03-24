Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yüz binlere seslendi: Kadim şehri CHP zulmünden kurtarmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yüz binlerce İstanbulluya seslendi.









31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'ta başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.





AK Parti'nin, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamlarken, Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısına eşlik etti.





Rozeti Erdoğan taktı

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu İstanbul mitinginde AK Parti'ye katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor. Bu kadim şehri 31 Mart'ta CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor. İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun.





Bir hafta boyunca çok çalışacağız, kapı kapı gezeceğiz.





İstanbul bugün bir başka güzel, bugün burada 31 Mart'ta şehrine sahip çıkmaya hazırlanan İstanbullu kardeşlerimi görüyorum.31 Mart'ta İstanbul'u muradına kavuşturarak hedefimize ulaşacağız.





"İstanbul'da fetret devri sona erecek"

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığında yüzde 48 destek verdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Gönlümüz, aramızdaki muhabbetin seyrine uygun şekilde oranların daha artmasını umuyorum. Sağlam aday sağlam adam. Murat Kurum ile İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. İstanbul'u yeniden gerçek belediyecilikle buluşturacağız. İstanbul muradına erecek, fetret devri sona erecek.





"Nerede akıllı belediyecilik?"

İstanbul 1 Nisan'da yeniden gerçek sahiplerine kavuşacak. Eser ve hizmet siyasetini tekrar başlatacağız. Şu bir haftayı çok iyi geçirmemiz lazım. Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı yaptığınızda İstanbul'un hali neydi? Çöp, çukur, çamur. Ekrem denilen arkadaş burada göreve başladıktan sonra ne değişti? Yarı zamanlı mesai yaptı. İsraftan bahsediyor. Ya israf senden. Sen her şeyi israf olarak yaptın. Nerede akıllı belediyecilik, akılsız belediyecilik. Bütün bu dönüşümü, devranı değişmeye var mıyız? Bir hafta gece gündüz demeden çalışıyor muyuz?





"Mevcut metroların tamamı bize ait"

Haliç rezillikti. Orayı bütün çamur deryasından bu kardeşiniz ekibiyle kurtardı. Şimdi orada oyun parkları var. Buraya ancak hizmet ederek layık olunmaya çalışılır. Şimdi Haliç'te balık tutuluyor, yüzülüyor. Bu kardeşiniz sizlere hakim olmaya değil, hizmetkar olmaya geldi. Biz 30 yıldır bu şehrin emrindeyiz. Bu şehri düşünmediğimiz tek bir günümüz yoktur. Utanmadan metro yaptım diyor. Mevcut metroların tamamı bize ait. Bizden sonra gelen arkadaşlar da aynı şekilde hizmet ve eser siyasetini sürdürdü.





"Engelleniyoruz yalanına sığınıyor"

İstanbul'a bir şey yapmak için önce hem kafanızın hem kalbinizin hem mesainizin tamamını bu şehre vermeniz gerekiyor. Zamanının yarısı kayakta, tatilde, yarısı genel başkanını devirmek için geçiyor. Kalan zamanda İstanbul'a bir şey kalmıyor. Ekrem bey yarı zamanlı mesai yaptı. Kabahatlerini örtmek için engelleniyoruz yalanına sarılıyor. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul da almıştır.





CHP'ye para kuleleri soruşturması

Balya balya paralar bir yerlerden geliyor, bir yerlere gidiyor. Bunun tutarlı mantıklı bir izahını yapamadılar kendilerine emanet edilen oyları kirlettiler.





"Ayrım ve ayrıştırmaya müsaade etmedik"

Kimlik siyaseti gütmedik, kimsenin hayat tarzıyla ilgilenmedik. Ayrımcılığı her zaman elimizin tersiyle ittik.





'31 Mart'ın işaret fişeği bugün buradan atılacak'

Yeniden İstanbul mitingi öncesi konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "31 Mart’ın işaret fişeği bugün buradan atılacak. İstanbul’un 31 Mart’ta eseri, hizmeti önceleyeni tercih edeceğini seçerek Murat Kurum’um seçeceğini düşünüyoruz. İstanbul’un biriken sorunları var; kentsel dönüşüm, metro, İETT... Odağımıza sadece İstanbul’u koyduk" ifadelerini kullandı.



