Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj: Allah’tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm gençlerimize yüce Allah’tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum" mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları söyledi:
"Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm gençlerimize yüce Allah’tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum.
Sevgili genç arkadaşlarım:
Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın; sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz.
Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz"
#Allah’tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum
#YKS
#Sınav