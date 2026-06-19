Vali Gül'den milli maç öncesi uyarı: YKS sürecini etkileyenlere cezai işlem yapılacak

"Yarın sabah milli takımımızın maç heyecanını yaşayacağız. Ancak maçın hemen ardından yüz binlerce gencimiz üniversite hayalleri için sınava girecek. Sevincimizi öğrencilerimizin huzurunu bozacak şekilde yaşamayalım. Korna, konvoy ve aşırı gürültü, gençlerimizin sınav hazırlığını, dinlenmesini ve sınav merkezlerine ulaşımını olumsuz etkileyebilir. Kamu düzenini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve öğrencilerimizin sınav sürecini olumsuz etkileyen davranışlar hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacaktır."