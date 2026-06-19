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Vali Gül'den milli maç öncesi uyarı: YKS sürecini etkileyenlere cezai işlem yapılacak

Vali Gül'den milli maç öncesi uyarı: YKS sürecini etkileyenlere cezai işlem yapılacak

16:5819/06/2026, Cuma
AA
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İstanbul Valisi Gül'den milli maçı izleyecek vatandaşlara YKS uyarısı
İstanbul Valisi Gül'den milli maçı izleyecek vatandaşlara YKS uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, yarın A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası maçının ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) gerçekleştirileceğini belirterek, "Kamu düzenini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve öğrencilerimizin sınav sürecini olumsuz etkileyen davranışlar hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Vali Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yarın A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçına çıkacağını, aynı zamanda YKS'nin yapılacağını hatırlattı.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sabah milli takımımızın maç heyecanını yaşayacağız. Ancak maçın hemen ardından yüz binlerce gencimiz üniversite hayalleri için sınava girecek. Sevincimizi öğrencilerimizin huzurunu bozacak şekilde yaşamayalım. Korna, konvoy ve aşırı gürültü, gençlerimizin sınav hazırlığını, dinlenmesini ve sınav merkezlerine ulaşımını olumsuz etkileyebilir. Kamu düzenini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve öğrencilerimizin sınav sürecini olumsuz etkileyen davranışlar hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacaktır."




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