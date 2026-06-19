İstanbul'da YKS adayları için "Sınav Giriş Belgesi Çıktı Noktası" kurulacak

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriş belgesi yanında olmayan adaylar için 39 ilçedeki sınav merkezlerinin önünde "Sınav Giriş Belgesi Çıktı Noktası" kuracak.
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YKS sınav giriş belgesini unutan, kaybeden ya da belgesine ulaşamayan adaylar için bu yıl da İstanbul genelinde 39 ilçede destek hareketi başlatıldı.
Sınav merkezlerinin önünde kurulacak çıktı noktalarında giriş belgesi eksik olan gençlerin çıktı alabilmeleri ve sınav salonlarına zamanında yetişmeleri sağlanacak.