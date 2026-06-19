İstanbul'da YKS adayları için "Sınav Giriş Belgesi Çıktı Noktası" kurulacak

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YKS sınav giriş belgesini unutan, kaybeden ya da belgesine ulaşamayan adaylar için bu yıl da İstanbul genelinde 39 ilçede destek hareketi başlatıldı.