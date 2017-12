Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun temposunun sırrını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 6. İl Kongresi nedeniyle Sinop’taydı. Kongrede parti üyeleri ve vatandaşlar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. 15 Temmuz hain darbe gecesi yaşanan olayları anlatan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu eleştiri yağmuruna tuttu. Erdoğan, “Bay Kemal tankları gördüğü zaman kaçıveriyor. Nereye kaçıyor. Bakırköy Belediyesine, kahvesini içiyor. O gece saat 23.17 milleti meydanlara davet etmişiz ve gecenin 2’sine doğru Atatürk Havalimanına indik. Çünkü benim milletim oradaydı. F-16’lar uçuyormuş bizim için hiç önemli değil. Biz Allah’a sığındık ve yola çıktık. Kemal Kılıçdaroğlu da, bir televizyon ve ya radyo programında konuşup, ‘darbe olursa önce ben çıkarım’ diyor tankın önüne. Hakikatten de çıktı be. Türkiye’de yalanı bunun kadar iyi söyleyen ikinci bir kişi daha bulamazsınız” diye konuştu.

“Bunlar aşk ile oluyor”

Erdoğan şöyle devam etti:

“Bana bazen soruyorlar. ‘Cumhurbaşkanım dün şuradasın bugün buradasın’ diye soranlar oluyor. ‘Bu nasıl oluyor’ diyorlar. Bunlar aşk ile oluyor. Koşacağız ve çalışacağız. Evlatlarımıza daha güçlü bir ülke bırakmak için daha da çok çalışmalıyız. Bizim çektiğimiz sıkıntıları evlatlarımız ve torunlarımız çekmesin diye gayret göstereceğiz.”



“Beyefendiler asgari ücreti beğenmiyor”

Asgari ücrete yapılan zam ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, “Dün asgari ücret açıklandı. Ama asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı. Biz bunu geçen yıl 1404’e çıkardık. Şimdi ise 14,3’lük artışla 1603 TL’ye çıktı. Ya eline diline dursun. Nereden nereye. Asgari ücreti 9 kat arttırmış olduk. Hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik. İstihdamı teşvik etmek için bu asgari ücrete 100 lirada işveren teşviki uyguluyoruz. Türkiye zenginleştikçe 81 vilayetin her biri payını alacaktı Kişi başına düşen gelir 3 bin 500 dolardı. Bugün ise kişi başına düşen milli gelir 11 bin dolar oldu. Asgari ücret de büyük bir artışla 1603 lira. Bizim için siyaset bir amaç değil bir araçtır. Siyaset makam ve mevki kapısı değil millete hizmet etmenin ve ülkeyi layık olduğu seviyelere taşıma kapısıdır. Türkiye son 15 yılda hangi sorumluluğu üstlendiyse hepsinin hakkını fazlasıyla vermiştir” şeklinde konuştu.

“Bunlar bir avuç çapsız”

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün, 15 sene öncesine kadar ülkemizin adının dahi bilinmediği yerlerde hamdolsun bugün Türkiye denilince gözler parlıyor. Çalışmakta ve üretmekte gözü olmayan siyasetçi bir sürü bahane üretir. İşlerini yapmak yerine ağızlarını her açtıklarında birilerini eleştirirler. Siyaseti kendi seviyelerine düşürmek için her türlü ahlaksızlığı yapmakta çekinmezler. Bunlar milletin sırtına kene gibi yapışırlar. Bunlar bir avuç çapsızdır. Bu şahıslar bizim burada dillendirmeye edebimizin el vermeyeceği sözlerle şekilde insanlarımıza saldırıyor. Milletimiz kimin PKK ve FETÖ’ye piyonluk yaptığını görüyor. Milletimiz nasıl ki 16 Nisan’da kendisini İzmir’e denize dökmekten bahsedenleri sandığa gömmüşse, 15 Temmuz kahramanlarına küfredenleri de aynı akıbete uğratacak. Biz bunların seviyesine inmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda milletimizin ve ülkemizin huzuru için çalışacağız. Bu can bu beden de olduğu sürece de bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.