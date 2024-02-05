Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden İmamoğlu’na Kabaktepe’den yanıt: Öfke kontrolü sorunu yaşıyor

Osman Nuri Kabaktepe - Ekrem İmamoğlu
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı
"Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez."
açıklamasına hakaretle yanıt verdi. İBB Başkanı,
"Ne olacak yani; Hataylı senden korkacak, koşa koşa sana oy mu verecek! Tıbbın konusudur bu. Psikolojik olarak incelenmelidir. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değildir.''
ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun bu sözlerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
"Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek prim yapacağını sanıyor"
"Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek prim yapacağını sanıyor"
"Hiçbir zaman İstanbul’u gündemlerine almayıp, sadece siyasi kariyerlerine basamak olarak gören misafir başkan, her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek prim yapacağını sanıyor!"
diyen Kabaktepe,
"Seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşayan ve agorafobiye yakalanan CHP’li İBB Başkanı, kendisi eser ve hizmet üretemediği için yapılan işleri görmezden gelmeye çalışıyor."
ifadelerini kullandı.
"20 otobüs için tören yapmak hangi bilimin konusu?"
"20 otobüs için tören yapmak hangi bilimin konusu?"
Kabaktepe paylaşımını,
"Soruyoruz; devasa büyüklükte bir bütçe ile 20 otobüs için hizmet töreni yapmak hangi bilimin konusudur?"
diyerek noktaladı.
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2 saat önce