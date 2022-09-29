Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 milyon arsa müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi kapsamında düzenlediği 100 bin altyapılı arsa satışına yoğun talep geldiğini için sayıyı artırmayı planladıklarını söyledi. Erdoğan şunları söyledi: Arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Rakam 5’i yakalayınca, bize yeni bir adım atmak için Bakanımla konuştum. Biz altyapıyı yapacağız, o da evini yapacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ekibiyle buralarda araştırmaları yapıp planlamayı yapacaklar. Ondan sonra hangi ilde ne kadar arsa, biz takdim edeceğiz. Bu adımı kura çekiminden önceye yetiştireceğiz. Dün akşam talimatı verdim. Arsa alacak olanlar, hemen buraya yönelsinler. Onların arsalarını da bu kuraya tabi tutalım. 1 milyon arsa, fazla olabilir ama az olmayacak.

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