Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs seçim mesajı: Pazar günü evlatlarımız adına önemli bir karar vereceğiz

Erdoğan, Aydın'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Tercihlerinizi ya PKK ve FETÖ ile birlikte yürüyenlerden ya da terörle mücadele edenlerden yana kullanacaksınız.





Aydın, 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısın? Bunlara gereken dersi vermeye hazır mısın? Durmak yok yola devam. Efeler, yiğitler diyarı Aydın, seni yürekten selamlıyorum Aydın.





Sen ki tarihçilerin seyyahların güzelliğini öve öve bitiremediği Aydın'sın. Sen ki Menteşe Bey'in, Aydınoğlulları'nın yurt yaptığı Aydın'sın. Bugün bir kez daha seni yürekten selamlıyorum Aydın.





Zaten siz kaleleri fethettikten sonra bu iş bitmiştir. Aydın'a 3 ay önce gelmiş, toplu açılış törenimizi yapmış, Nazilli'de gençlerimizle ve oradaki kadınlarımızla muhteşem bir açılış töreni yapmıştık. Şehrimize kazandırdığımız eserlerin bir kez daha sizlere hayırlı olmasını diliyorum.





'Pazar günü evlatlarımız adına önemli bir karar vereceğiz'

14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor. Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerini de sandığa gömüyor muyuz? Sizin bu aşkınız bu işin bittiğni haber veriyor. Pazar günü kendimizle birlikte evlatlarımızın da geleceği adına önemli bir karar vereceksiniz.





'Biz ailenin kutsallığına inanıyoruz'

Tercihimizi ya bölücülerden yana ya da aile kurumuna sahip çıkanlardan yana kullanacağız. Ya ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam edeceğiz a da Londra tefecilerinin ülkemize çökmesine müsaade edeceğiz. Oyumuzu ya eser ve hizmet siyasetinden yana ya da yıkım siyasetinden yana kullanacağız. Bu CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi?... AK Parti'ye, MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'na LGTB girebilir mi? Hayır. Çünkü biz ailenin kutsallığına inanıyoruz.





Kılıçdaroğlu'na tepki: Bunlar ne yerli ne milli

2023'e kadar IMF'ye borçlarımızı ödedik artık IMF'yle işimiz kalmadı.





Bunlar Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağını söylüyor, tefecilerden size yar olmaz.





Bu hallerini görüp de hala CHP'ye, İP'e ve HDP'ye oy verebilir misiniz? Bunları gümbür gümbür sandığa gömeceğiz.





Bay Bay Kemal torununu SGK'ya kaydediyor. Ya bunlar hırsız. Bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanamamak dahil her türlü skandalın olduğu defolu bir şahsa yetki verir miyiz?





Bunlar ne yerli ne milli öyleyse bu hesabı milletim soracak. Kelebek ömürlü koalisyon günlerine dönmemek için hepimize görev düşüyor.





Bu seçimde özellikle kadınlarımız ve gençlerimizden çok beklentimiz var.





'Yurt dışında rekor katılım oldu'

Bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradeleri sandığa yansıdı.





'Tepkinizi sandıkta gösterin'

27 Mayıs'ın senaristi CHP'nin milli şefidir, pazar günü 27 Mayıs'ın rövanşını alacak mıyız?





DEAŞ'ın PKK'sından tüm terör örgütünün azdırılmasına kadar hepsi aynı senaryonun amacıydı.





Her seçim öncesi deneden provokasyonları da buna ekleme lazım. İstihbarat operasyonlarıyla milli iradeyi yönlendirmeye çalıştırlar.





Biz kuklayı da kuklacıyı da çok iyi biliyoruz. Biz bu oyunu yine bozacağız. Kaybedeceklerini anlayanların sokakları karıştırmasına asla müsaade etmeyeceğiz.





Kürt ve Alevi videolarının ne gaye ile yapıldığını iyi biliyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz, Yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine rıza göstermeyeceğiz. Huzur iklimine sahip çıkacağız. Sizi galeyana getirmek isteyenlere fırsat vermeyin. Tepkinizi sandıkta gösterin. Hesabınızı sandıkta sorun.



