Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'SİHA' tepkisi: Aramızda güvenlik sorunu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuştu.





Gazze'deki İsrail zulmüne tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "360 kilometre kareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini suyunu yakıtını gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir." dedi.





Erdoğan "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğini görmüş olduk." ifadelerini kullandı.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesine de tepki gösteren Erdoğan "Bu nasıl bir politika anlayışıdır. Karşı taraf da 'Müslüman olarak yaklaşıyorum' derse ne diyeceksin?" diye sordu.

















İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Medeniyetlerin beşiği, tarih ve kültür şehri İstanbulumuza hepiniz hoş geldiniz.





Köklü geçmişimize rağmen ilişkilerimizde bir dönem fetret devri yaşadık. Bir şekilde Afrika halklarıyla irtibatlarımızı korumaya gayret ettik. 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğumuzu üstlendiğimiz ilişkilerimizin gelişmediği bölgelere öncelik verdik. Kıta ülkelerinin çoğuyla olan münasebetlerimizin seviyesi ne bize ne de Afrikalı kardeşlerimize yakışmıyordu. Afrikalı kardeşlerimizle yeniden kucaklaşırken işbirliklerimizi kazan-kazan şeklinde ilerletmeye çalıştık.





Afrikalı kardeşlerimizle göz hizasında iletişim kurmaya birbirimizi daha çok anlamaya gayret ettik.

Afrika'ya yönelik kibirli bakışları elimizin tersiyle ittik. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir millet olarak hiçbir ayrım yapmadan Afrika halklarını bağrımıza bastık.





Düzenlediğimiz 3 Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'yle ülkemizin ciddiyetini açıkça ortaya koyduk.





"Türkiye Afrika'yı güçlü bir şekilde destekledi"





Türkiye Afrika ve Afrika halklarına sırtını dönmedi. Kıtadaki özgürlük hareketlerini güçlü bir şekilde destekledi.

Afrika milletimizin kalbinde olduğu gibi dış politikamızda da her zaman özel bir yere sahip.





Afrikalı muhataplarımın söylediği sözün ne kadar doğru olduğunu tecrübe ettim. Bir kez Afrika'ya giden her zaman gitmek istermiş. Biz de ne Afrika'dan ne Afrikalı kardeşlerimizden asla kopmadık, kopamadık. Aynı şekilde, kıtanın dört bir yanından dost devlet ve hükümet başkanlarını ülkemizde ağırlamaktan şeref yaşadık. Ankara'da 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliğine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz.





Kıta ile 2033 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmi geçen yıl sonu 41 milyar dolara çıktı. Doğrudan yatırımlarımız 10 milyar doları aştı.





Büyükelçi sayımız 44'e yükseldi.





Afrika coğrafyasının başarısını kendi başarımız olarak addediyoruz. G20 üyeliğine en başından beri destek verdik. Afrika Birliği'nin üye olmasını memnuniyetle karşıladık. Afrika kıtasının küresel sistemde hak ettiği yeri alması için gereken her türlü katkıyı sağlayacağımızı söylemek isterim.





"Gerginliğin bölgeye yayılma ihtimalinden endişeliyiz"





Ukrayna-Rusya savaşının ilk gününden beri barış için çalıştık çalışıyoruz. Gazze'de en temel insan hakları ihlal edildi. Sivillere saldırıyı asla kabul etmeyiz.





360 kilometre kareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini suyunu yakıtını gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir.





Gerginliğin bölgeye yayılma ihtimalinden endişeliyiz. Refah sınır kapısından geçişlere izin verilmeli. İnsani yardımların kesilmesi yeni bir utanç vesikası olarak bu kararı alanların suratına yapışmıştır. Rehineler için temaslarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz.





"Gazze'ye insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz"





İnsani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik. İlk yardım malzemesi taşıyan uçak bugün saat 12 itibarıyla havaalanına indi. AFAD Başkanımız yeni yardım malzemelerinin bölgeye sevkiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Aynı şekilde Katar, Suudi Arabistan bunu yaparken ABD, İngiltere uçak gemisi göndermeyi konuşuyor. İnsan hakları beyannamesinde acaba bunlar var mı? Biz dertleniyoruz. Eğer insan hakları evrensel beyannamesine zerre kadar saygınız varsa acaba buraya ne gibi bir yardımda bulunabiliriz bunu konuşmaları lazım. Gazze'ye insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz.





"Gazze şu an itibarıyla mazlumdur mağdurdur"





Tüm tarafları aklı selime davet ederek, kalıcı barışı görüşmeye davet ediyoruz. Gerek bakanım, gerekse MİT başkanım temaslarımızı yoğun bir şekilde sürüyor. Özellikle bir konuyu ifade etmem lazım Gazze şu an itibarıyla mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail'in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil. Gazze'de çocuklar anneler ölüyor biz bu durumdan dertliyiz.





"Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın"





Amerika'nın Dışişleri Bakanı 'İsrail'e 'bakan' sıfatıyla değil, Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum' diyor bu nasıl bir politika anlayışıdır. Karşı taraf da 'Müslüman olarak yaklaşıyorum' derse ne diyeceksin. Bak biz Yahudi, öbür tarafta Türk şu bu demiyoruz. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın. O çocukların halini görmüyor musun, şehit edilen yavruları görmüyor musun? Ben seninle bakan sıfatıyla değil bir Yahudi olarak konuşuyorum diyor.





1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğini görmüş olduk.





"Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz?"





Biz ABD'de NATO ile beraber değil miyiz, beraber. Bizi SİHA'mızı düşürdü. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz. Aramızda güvenlik sorunu var. Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ruhuyla bağlaşmadığı gibi terör örgütlerine de cesaret vermektedir.











