Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e cevap: Sen Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip bebek katilinin yanına koyarsan olacağı budur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'İsrail Başbakanı Netanyahu benzetmesi' nedeniyle Rize'de protesto edilmişti. Vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaşan Akşener'in programı yarım kalmıştı.
"Rizeli uşağına hakaret edersen..."
Konuyla ilgili AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur. Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar.
- Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa denilen bir şey var. Bu millet unutmaz. Saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun oturmasını istedik. Buna da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.