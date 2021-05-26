Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e cevap: Sen Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip bebek katilinin yanına koyarsan olacağı budur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Merkezi tecavüzcülerin ve onları koruyanların işgali altındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki AK Parti grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçenlerde bir tane CHP'linin taciz sebebiyle nasıl bir cezaya çarptırıldığı ortada. Açık konuşmak gerekirse, şu anda CHP Genel Merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altındadır.



Şu anda CHP Genel Merkezi tecavüzcülerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi hırsızların onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi terör örgütlerinin siyasi uzantılarının ve teröristleri koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payandalık ve piyonluk yapanların işgali altındadır. '