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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e cevap: Sen Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip bebek katilinin yanına koyarsan olacağı budur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'de protesto edilmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur. Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Akşenere cevap: Sen Rizenin uşağına bu şekilde hakaret edip bebek katilinin yanına koyarsan olacağı budur
​Cumhurbaşkanı Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'İsrail Başbakanı Netanyahu benzetmesi' nedeniyle Rize'de protesto edilmişti. Vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaşan Akşener'in programı yarım kalmıştı.

"Rizeli uşağına hakaret edersen..."

Konuyla ilgili AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur. Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar.

  • Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa denilen bir şey var. Bu millet unutmaz. Saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun oturmasını istedik. Buna da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Akşener'in Rize'deki ikinci durağı Çayeli'nde de protesto
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Akşener'in Rize'deki ikinci durağı Çayeli'nde de protesto
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize'deki ikinci durağı Çayeli'nde de protesto edildi. İkizdere'deki protesto nedeniyle ilçedeki programını yarıda kesen Akşener Çayeli'nde yuhalandı.


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