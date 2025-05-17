Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CAATSA ve F-35 açıklaması: Çok daha süratli aşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştirdi. Zirve dönüşü, uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, CAATSA ve F-35 sürecine değindi. Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump ile ve ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ı kabulümüzde kendisiyle bunları görüştük. CAATSA sürecini de çok daha süratli aşacağız. Savunma sanayiinden ekonomik ilişkilere, bölgesel güvenlikten küresel sorunlara kadar Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çıkarlarımız var. Bölgemizde ve dünyada istikrarın tesisi için Türkiye-ABD ortaklığı hayati öneme sahip" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin açılışına katılmak için Arnavutluk'a gitti. Zirve dönüşü, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışına onay verdiğini açıkladı. Bu CAATSA yaptırımlarının aşılması anlamında bir ilk adım mıdır? Devamı gelir mi? F-35 süreci hızlanır mı? Ve onun ötesinde son dönemde yaşanan gelişmeler Türkiye-Amerika ilişkileri açısından iş birliğinin daha da güçleneceği anlamına mı geliyor? Yeni bir döneme mi giriliyor?"
sorusunu şöyle cevapladı:
"CAATSA sürecini de çok daha süratli aşacağız"
"CAATSA sürecini de çok daha süratli aşacağız"
"CAATSA'da şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bir yumuşama var. ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile ve Türkiye'ye yeni atanan ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ı kabulümüzde kendisiyle bunları görüştük, konuştuk. Öyle zannediyorum ki CAATSA sürecini de çok daha süratli aşacağız. Bizim iki büyük müttefik NATO üyesi olarak aramızda savunma alanında hiçbir kısıtlama, engel olamaması lazım. Alınan karar, bu bakımdan çok isabetli bir karardır. Stratejik ortaklığımızın ruhuna aykırı olan tüm engellerin kaldırılması, en büyük beklentimiz. Bu yönde atılan her olumlu adım bizim için kıymetli. Devamının geleceğine de inanıyorum. Dostum Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte bu konularda daha açık, daha yapıcı, daha samimi bir iletişime kavuştuk.
"Türkiye-ABD ortaklığı hayati öneme sahip"
"Türkiye-ABD ortaklığı hayati öneme sahip"
Savunma sanayiinden ekonomik ilişkilere, bölgesel güvenlikten küresel sorunlara kadar Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çıkarlarımız var. İş birliğimizi her zaman olduğu gibi karşılıklı saygı ve anlayış temelinde devam ettireceğiz. Bölgemizde ve dünyada istikrarın tesisi için Türkiye-ABD ortaklığı hayati öneme sahip. Bu doğrultuda, yapıcı ve sonuç odaklı bir diyalog zemini oluşturmanın gayretindeyiz."
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