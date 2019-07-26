Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye 'tohum' müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da Hasat Bayramı Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.

Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.

Düzce'de felaketin ardından sivil toplum kuruluşlarımız ve devlet olarak süratle harekete geçirdik. Valilik, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, kurum ve kuruluşlarımız orada çalışmalarını sürdürdüler. AFAD ve Düzce Valiliğimiz enkazı kaldırırken diğer taraftan zarar tespit çalışmalarına başladık. 41 köy ve mahallede 1899 üreticimize ait 96 dekar açık alanda çok ciddi hasar oluştu. Bilhassa Düzce merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova'daki üreticilerimiz olumsuz etkilendi.

Heyelan ve sel, su baskınıyla yaşanan afetler Tarım Sigortaları Kanunu kapsamıdır. Tarım sigortası bulunan üreticilerimizin zararları inşallah bu kapsamda karşılanacaktır. Ayrıca felaketin yaşandığı bölgeyle ilgili Genel Hayata Etkililik kararı aldık. Zarar tespit çalışmalarının kısa sürede yapılması, yardımların etkili bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde ilgili birimlerimiz sahadaki çalışmaları çok yakından takip ediyor. Devlet olarak Düzceli kardeşlerimizin desteği için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimizi vereceğiz. Bir kez daha Düzce halkına geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.

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Bizim nazarımızda buğdayı dışarıdan satın almakla silahı dışarıdan satın almak arasında temelde bir farklılık yoktur. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlılık en az savunma sanayinde dışa bağımlılık kadar tehlikeli ve riskli bir durumdur. Tarımsal üretimi stratejik bir sektör olarak değerlendiriyoruz. Son 17 yıldır özel önem ve öncelik verdiğimiz alanların başına tarım ve hayvancılığı koyduk.

Çiftçilerimize bugüne kadar Bay Kemal diyor ya, bak Bay Kemal dinle, yalanla bu iş yürümez. Burada resmi rakamları veriyorum. 120 milyar TL tutarında tarımsal destek verdik. Türkiye'nin üretim kapasitesini arttırmak, tarım alanındaki potansiyelini layıkıyla harekete geçirmek için çok büyük emek sarfettik.

Tarım sektörümüzü yılların ihmalinden kurtararak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışır hale getirdik. Tarım sektörümüz 82 milyon nüfus, 4,5 milyon sığınmacı kardeşimiz, 46 milyonluk turistin ihtiyaçlarını karşılarken 5 milyondan fazla vatandaşımıza da istihdam imkanı sağlıyor. Biz muhalefet gibi afaki konuşmak yerine rakamlarla, oranlarla, karşılaştırılmalarla konuşmayı severiz.

Sizlerle bilhassa ihracatçılarımızın mevsim şartları dolayısıyla satın aldığı bir iki tarım ürünü üzerinden Türk tarımını eleştirenlere cevap vermek istiyorum. Tarımsal hasılada dünyada yedinci Avrupa'da birinci sıradayız bay Kemal.

2002 senesinde sadece 3,7 milyar dolar olan tarımsal ürün ihracatımızı yaklaşık 4 kat arttırarak 2018 yılında yaklaşık 18 milyor dolara çıkardık. Ah bay Kemal ah! Bu iş öyle yalanla dolanla olmaz. 2018 yılında tarımda dış ticaret fazlası yaklaşık 5 milyar dolar gibi önemli bir rakama ulaştı. Modern seralarımızda üretilen ürünlerimizin yüzde 90'ının ihraç ediyoruz.

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Dünyada yükselen trendleri takip etmeden kalıcı başarının yakalanması da zordur. Tarım alanında gelişmiş ülkelerle rekabet eden bir Türkiye ancak yenilikçi ve bütüncül anlayışıyla geleceğe damgasını vurabilir. İnsanlar artık sadece tükettikleri ürünlerin fiyatlarına değil aynı zamanda ne yediklerine, bunların nerede nasıl üretildiğine de çok dikkat ediyor. Tarım ürünleriyle ilgili bilinç dünya genelinde daha fazla artış kaydediyor.

"Hep tohumu ithal eden ülkeyken şimdi ihraç ediyoruz"

Organik üretim 2002'den günümüze yüzde 665 artarak 2 milyon 372 bin tona yükseldi. Bu ürünleri aynı zamanda yurt dışına pazarladık. Tarımda ana girdilerden birisi tohumdur. Ne kadar güvenilir ve kaliteli tohumunuz varsa gıdanız da o derece sağlıklı olur. Hükümetlerimiz dönemlerinde bu konuya da çok ciddi destekler verdik. Hep tohumu ithal eden ülkeyken şimdi ihraç ediyoruz.

Organik tarım ve tohum üretimine öncelik veriyoruz. Milletimizden toplanan binin üzerinde cins ve çeşitlere ait tohumlar çoğaltılarak tescile hazır hale getirildi. 2023 yılına kada desteklediğimiz proje sayısını 20 bine toplum hibe miktarını 8 milyarın üzerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Prim ve gübre desteğini yüzde 100 arttırıyoruz. şeker kotasını 2018 yılında yüzde 10'dan yüzde 5'e, 2019'da yüzde 2,5'a düşürdük.