Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e 'Gazze' uyarısı: İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa örgüt muamelesi görmeye başlayacağını unutmamalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Milletimizin takdiri ile 14 Mayıs seçiminde AK Parti listelerinden milletvekili olarak seçilen siz kardeşlerimin her birini bir kez daha tebrik ediyorum.









Türkiye, 14 Mayıs 1950'den sonra 14 Mayıs 2023'te, tamda Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk asrını tamamlarken bir kez daha demokrasimizin gücünü tüm dünyaya göstermiştir.





Bu seçimlerde milli iradenin üstünlüğü anlayışından taviz vermeden mücadelemizi yürüttüğümüzde vesayetin de darbelerin de iç ve dış kumpasların da üstesinden geleceğimizi ispatladık.





Cumhur İttifakı'nın bu süreçte sergilediği sağlam ve ilkeli duruş, tarihe altın harflerle nakş olunmuştur. Bu vesileyle MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'ndaki tüm ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.





İnşallah Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacak, gelecek nesillere armağan edeceğiz.





Ülkesinin ve milletinin bekası, istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese Cumhur İttifakı'nın kapısının, tabii ortaklarımızın da rızası şartıyla açık olduğunu belirtmek isterim.





"Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin"





Meclis çatısı altında niçin yer bulamadıklarını sorgulamak yerine milli iradenin temsilcisi olan gazi meclisimize hürmetsizlik ediyorlar.





Tercihini ülkesinin ve kendinin geleceği için en doğrusundan yana yapma iradesini gösteren milletin asil evlatlarını aşağılayarak tahkir ve tahrik ederek iktidara geleceğini sananlar bir kez daha hüsrana uğramıştır.





Kimse hiçbir partiye ve adaya tıpış tıpış oy vermek mecburiyetinde olmadığını göstermiştir. Millete saygısı olmayan, kendisi de saygıyı hak etmez.





Seçimden sonra olup bitenleri, verilen koltuk kavgalarını hep birlikte görüyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin diyoruz.





AK Parti'nin gücü milletimizle olan gönül bağımızın gücü kadardır. Bu bağı ne kadar kuvvetli tutarak sandıkta o kadar yenilmez oluruz.





Genel merkezimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, belediyelerimizle bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkarmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.





Muhalefet kadrolarının milletten kopuk, üretken değil çığırtkan tavrı sizleri şaşırtmasın. Bunlar hep böyleydi. Bugün de koltuklarını ve siyasi ikballerini korumaktan başka bir dertleri yok.





''Bize durmak, duraksamak yok''





İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerle milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bize durmak, duraksamak yok.





Aksi takdirde yolunu şaşırıp bizden uzağa düşenlere ve onların sığındığı tek parti faşizminin temsilcisi olan partiye benzeriz. Allah sadece bizi değil herkesi böyle bir kabusun içine düşmekten korusun.





Kongremizin hemen ardından MKYK'da MYK'yı oluşturduk. Mevcut belediyelerimizi daha güçlü bir şekilde elde tutarken İstanbul ve Ankara olmak üzere şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturana kadar bize durmak duraksamak yok. İl il ilçe ilçe dolaştığınızı biliyorum. Sözüne şikayetine kulak verdiğimiz her vatandaşımız bizim için bir kazançtır.





"Koltuklarını korumaktan başka dertleri yok"





Bizim bıraktığımız her boşluk muhalefetin yalanlarıyla doldurulacaktır. Çağ atlatmış bir kadro olarak bize yakışan neyse onu yapacağız.





Muhalefetin üretken değil çığırtkan tavrı sizi şaşırtmasın. Bunların gündeminde sadece belediyelerin asansörüne kimin bineceği vardı. Bugün de koltuklarını korumaktan başka dertleri yok.





Görüyorsunuz fark bu kadar açık, net. Milletin önüne çeyrek asır boyunca hiç sandık koymayan, darbelere alkış tutan bir zihniyetten söz ediyoruz. Rahmetli Menderes ülke için ne yaptıysa bunlara rağmen yaptı. Biz de sessiz devrimlerimizi bunlara rağmen hayata geçirdik.





Önümüzdeki seçimlerde her şeyi olması gerekeni yaparak sürprizi yaşatmak istiyoruz. En büyük görev sizlere düşüyor. Önce ben, önce benim çıkarlarım, önceliklerim diyenlerin karşımızdakilerden farkı kalmaz.





Son dönemde insanımızın canını en çok yakan hiç şüphesiz hayat pahalılığıdır. Birden fazla faktörün üst üste gelmesiyle bu sorundan mustarip durumdayız. Yeni yol ve yöntemlerle enflasyonun ve yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz.





85 milyonun tamamının kararlılığıyla mümkündür. Hayat pahalılığı bazı alanlarda ne enflasyonla izah edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. Fırsatçıların foyaları dökülmektedir. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık.





''Enflasyonda yüksek oranda seyreden oranlar tüm dünyanın sorunudur''





Esasen her ülkenin kendi gerçeklerine göre farklı seviyelerinde seyreden enflasyonda yüksek oranda seyreden oranlar tüm dünyanın sorunudur. Biz de bu durumdan muzdarıp durumdayız. Enflasyonun yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelece bir program uyguluyoruz. Bu programın başarısı devlet kurumlarının yanında üreticisinden tüketicisine kadar tüm kesimleriyle 85 milyonunun tamamının fedakarlığı ve kararlılığıyla mümkündür.





Emeklilere ödeme kasım ortasında. Enflasyon farkıverefah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz. Emeklilerimizle aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.





Terörle mücadele





Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Her an tepelerindeyiz, hava operasyonları artacak.





Biz tam bin yıldır bu topraklarda bedel ödeyerek yaşıyoruz. Biz bu coğrafyanın yolcusu değil, hancısıyız.





İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine karşı çıkıyoruz, Gazze'deki sivillerin katledilmesini de asla kabul etmiyoruz. Bir şehrin suyunu elektriğini kesip, ibadethanelerini okullarını yıkarak, içinde sivillerin yaşadığı binaları yerle yeksan ederek, utanç verici yöntemle yapılanlar çatışma değil katliamdır.





İsrail örgüt gibi davranıyor





İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine karşı çıkıyoruz, Gazze'deki sivillerin katledilmesini de asla kabul etmiyoruz. Bir şehrin suyunu elektriğini kesip, ibadethanelerini okullarını yıkarak, içinde sivillerin yaşadığı binaları yerle yeksan ederek, utanç verici yöntemle yapılanlar çatışma değil katliamdır.





Sivil insanları katletmek devlet değil örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, örgüt muamelesi görmeye başlayacağını unutmamalıdır. Ne bölgenin ne de dünyanın inansın trajedilerinin sürmesine tahammülü yoktur.





Görüldüğü gibi 1947'deki Filistin, 1947'deki İsrail ve Filistin, 1967'de İsrail ne halde, Filistin ne halde. Bölgede bu güne kadar adaletsizliği göz yuman insanlık son hadiselerde de iyi bir sınav vermiyor.





ABD, Avrupa diğer bölgedeki devletleri taraflar arasında adil tutumlar almaya çağırıyoruz. Biz tarafları itidale davet ediyoruz. Pazartesi gününden itibaren bu doğrultu da pek çok telefon konuşmaları gerçekleştirdim.8 telefon görüşmesi gerçekleştirdim.





Ayrıntılar geliyor...



