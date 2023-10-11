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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ittifak' sorusuna yanıt: Kapımız herkese kapımız açık İYİ Parti de olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin meclisteki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılması söz konusu olur mu? Bir çağrınız oldu, bu İYİ Parti'ye mi yönelikti?" sorusuna, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur" yanıtını verdi. Erdoğan, tezkere konusundaki bir soru üzerine ise, "Devlet Bey dün konuşmasında her şeyi söyledi mi? Cumhur İttifakı olarak biz de ne diyoruz? 'Evet' diyoruz. Cumhur İttifakı olarak her ikimizin Parlamentodaki oyları bu işi çözer mi? Çözer. İki kere iki dört" ifadelerini kullandı.

14:08 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Cumhur İttifakı olarak biz tezkereye 'evet' diyoruz bu iş çözülür"

"Gelecek hafta Meclis Genel Kuruluna tezkereler gelecek ama muhalefet şimdiden 'hayır' oyu vereceğini söyledi. Anayasa konusunda da 'hayır' diyecekler. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?"
sorusuna Erdoğan,
"Devlet Bey dün konuşmasında her şeyi söyledi mi? Cumhur İttifakı olarak biz de ne diyoruz? 'Evet' diyoruz. Cumhur İttifakı olarak her ikimizin Parlamentodaki oyları bu işi çözer mi? Çözer. İki kere iki dört"
yanıtını verdi.

"Katılmak isteyen herkese kapımız açık"

"Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılması söz konusu olur mu? Bir çağrınız oldu, bu İYİ Parti'ye mi yönelikti?"
sorusu üzerine Erdoğan,
"Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur"
ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu tezkereye 'hayır' diyeceklerini açıkladı: Her sene aynı bahaneyle PKK'yı sevindiriyorlar
Kılıçdaroğlu tezkereye 'hayır' diyeceklerini açıkladı: Her sene aynı bahaneyle PKK'yı sevindiriyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sınır ötesinde terörle mücadelesi için Meclis'e gelecek Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' diyeceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, tezkereye olumsuz yanıt vermesinin bahanesi olarak 'yabancı askerler' maddesini öne sürdü. Geçmiş yıllarda defalarca bu maddenin içinde olduğu tezkerelere 'evet' diyen ancak son dönemlerde HDP baskısı nedeniyle 'hayır' oyu verdiği öne sürülen CHP lideri Kılıçdaroğlu yine algı operasyonuna soyundu. Peki, Kılıçdaroğlu'nun manipülasyon için kullandığı 'yabancı asker' maddesi ne, ne yarar sağlıyor? İşte tezkerede yıllardır yer alan maddeye dair önemli bilgiler...



#Recep Tayyip Erdoğan
#Tezkere
#AK Parti
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