|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik mesajı: Güzel bir yaz tatili olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan "Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum" dedi.

Pınar Görgü
12:14 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 12:22 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik ederek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


Erdoğan mesajında,
"Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum"
ifadelerine yer verdi.




Yeni mülakat sistemi nasıl olacak? Bakan Tekin canlı yayında süreci tane tane anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Haber Türk canlı yayınında yeni mülakat sisteminin nasıl işleyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Öğretmenin sorumlu olacağı alanı sınırladıklarını ifade eden Bakan Tekin, jüri üyesinin önüne kişisel bilgileri deşifre edecek hiçbir şey konulmayacağını söyledi. Mülakata girecek öğretmene bir kod verileceğini, bu yolla jürinin kişisel bilgileri öğrenmeden kimi sözlü sınava aldığını bilmeyeceğini ifade eden Bakan Tekin, "Jüri üyelerini de kodladık. Sınavı yapacak komisyon üyelerinin de kodu var. Kimsenin müdahale edemeyeceği sistem." dedi. Öğretmenin, kendisine sorulan soruya itiraz etmesi halinde kendisine verilen soru cevap kağıdının altına "Bana bu soru soruldu ben de şu cevapları verdim." diyerek imza atacağını aktaran Bakan Tekin, "Görüntü ve ses kaydı yapan kameramız zaten çalışıyor olacak. Kimse çıkıp 'Ben şunları söyledim ama adaletsizlik yaptılar' denilemeyecek mekanizma. Son bir tedbir daha. 'Ben sınava girdim, çıktıktan sonra jürileri gördüm, baktım tanıdık' demesin diye. Jüri üyeleri birbirinden bağımsız olarak notlarını girecek 'kaydet' dedikten sonra artık o kağıda erişim hakkı olmayacak. Milletin çocukları bize emanet. Mülakatı kimsenin hakkını yemeyecek şekilde adil, şeffaf, güvenilir şekilde yapacağım diyorum. İtiraz mekanizmalarını şeffaf bir şekilde yaptık." ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#karne
#eğitim
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
700 bin işçiye müjde geldi! Ödemeler hesaplara yatıyor: Bayram öncesi en az 8.000 TL ödenecek