Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik mesajı: Güzel bir yaz tatili olsun

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Haber Türk canlı yayınında yeni mülakat sisteminin nasıl işleyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Öğretmenin sorumlu olacağı alanı sınırladıklarını ifade eden Bakan Tekin, jüri üyesinin önüne kişisel bilgileri deşifre edecek hiçbir şey konulmayacağını söyledi. Mülakata girecek öğretmene bir kod verileceğini, bu yolla jürinin kişisel bilgileri öğrenmeden kimi sözlü sınava aldığını bilmeyeceğini ifade eden Bakan Tekin, "Jüri üyelerini de kodladık. Sınavı yapacak komisyon üyelerinin de kodu var. Kimsenin müdahale edemeyeceği sistem." dedi. Öğretmenin, kendisine sorulan soruya itiraz etmesi halinde kendisine verilen soru cevap kağıdının altına "Bana bu soru soruldu ben de şu cevapları verdim." diyerek imza atacağını aktaran Bakan Tekin, "Görüntü ve ses kaydı yapan kameramız zaten çalışıyor olacak. Kimse çıkıp 'Ben şunları söyledim ama adaletsizlik yaptılar' denilemeyecek mekanizma. Son bir tedbir daha. 'Ben sınava girdim, çıktıktan sonra jürileri gördüm, baktım tanıdık' demesin diye. Jüri üyeleri birbirinden bağımsız olarak notlarını girecek 'kaydet' dedikten sonra artık o kağıda erişim hakkı olmayacak. Milletin çocukları bize emanet. Mülakatı kimsenin hakkını yemeyecek şekilde adil, şeffaf, güvenilir şekilde yapacağım diyorum. İtiraz mekanizmalarını şeffaf bir şekilde yaptık." ifadelerini kullandı.