Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Sıkıysa yanında havlayanları sustur

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmiş, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı. Karaman'da yaptığı açıklamada skandal sözlere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede bizim dinimize, Diyanet'imize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz sorarız." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalara bilerek sessiz kaldığını ifade eden Erdoğan, "Bay Kemal yanındaki o tiplerin söyledikleri karşısında bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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Dört senelik aradan sonra Türkçe'nin başkenti tarih, kültür ve medeniyet şehri Karaman'ı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'yi güçlendirmeye devam edeceğiz.

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen Muhammed Yalçın evladımız başta olmak üzere Karamanlı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Karaman bizi nasıl seviyorsa biz de tüm Karamanlı kardeşlerimizi Allah için seviyoruz. Biz bu şehrin asırlardır kardeşçe yaşayan koca yürekli insanlarını seviyoruz. Biz bu güzel şehrin mertliğini, yiğitliğini, metanetini, zorluklar karşısında mücadele azmini seviyoruz.

Hemen her hafta bir şehrimizde toplu açılış törenleriyle yapılan eserlerin gururunu yaşıyoruz.

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İlk uçuşunu 2025'te gerçekleşecek milli muharip uçağımızı 2023'te hangardan çıkarıyoruz. Türkiye milli savaş uçağının da envantere girmesiyle yeni bir lige çıkacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER: SIKIYSA YANINDA HAVLAYANLARI SUSTUR

CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden Diyanet'ten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Niye söylemiyor? Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. Birileri anlatıyor o da arkadan izliyor. Bay Kemal biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, Diyanet'imize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Onlar konuşuyor sen de arkadan izliyorsun, biz bunu yutar mıyız? Bu millet 2023'te dinimize saldıranlara hesabını soracaktır.

OYNAT 01:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Sıkıysa yanında havlayanları sustur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. CHP'li Özgür Özel'in din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak nitelendirmesine tepki gösteren Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşananlara bilerek sessiz kaldığını vurgulayarak, 'Bay Kemal yanındaki o tiplerin söyledikleri karşısında bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, Diyanet'imize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var?' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Biz yeri geldi vatanını 1 dolara satan FETÖ'cü alçaklara karşı koyduk. Gazete manşetleriyle bize ömür biçtiler, uyduruk davalar üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar.

Bedel ödedik, çile çektik, zorluklarla karşılaştık ama bize olan güveninizi hiçbir zaman boşa çıkarmadık.

Ülkenin felaketinden rant devşirmeye çalışanlara rağmen en büyük yatırımları biz yaptık. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz. Son 10 yıldır durmadan dinlenmeden koşuyoruz, bize durmak, duraksamak haramdır.

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YHT HATTI BİR HAFTA ÜCRETSİZ

Konya-Karaman YHT hattı bir hafta ücretsiz olacak.

Dünyanın neresinde, muhalefet partileri kendi ülkesinde yer alan yabancı büyükelçilere şikayet mektubu yazar? Dünyanın neresinde muhalefet partileri ülkeye çağ atlatacak vizyon projelere karşı çıkar? Dünyanın neresinde muhalefet partileri ülkelerine ihanet eden darbecilerin sözcülüğünü yapar?

"CHP KANDİL'İN KOLTUK DEĞNEĞİ HALİNE GELDİ"

Atatürk'ün partisiyiz diye yola çıkanlar Kandil'in güdümünde siyaset yapanların koltuk değneği haline geldiler. Bay Kemal, Kandil'i nasıl bombalayacağını düşünemiyorum. Senin ne gücün ne de imkanın yeter. Biz durmadan Kandil'i bombalıyoruz, artık neredeyse terörist kalmadı. Şimdi hedef o baş teröristleri de inlerinde vurmak. Onları da Kandil'de, Cudi'de, Gabar'da vuracağız. Bu ülkede duramayacaklar sınırdan kaçıp gidecekler. Eş başkanlar emrediyor, bunlar da kendilerine söylenenleri tıpış tıpış harekete geçiriyorlar. Bunların Meclis'te ne yapacaklarını bile bölücü örgüt belirliyor. Bunlara beraber miting yapın diye talimat verdi, aynı gün CHP genel başkanı miting kararı aldı. Tezkereye hayır vereceksiniz dediler uslu çocuklar gibi bu talimatı yerine getirdiler.

Her hafta bir kamu kurumunu basan CHP Genel Başkanı partisine yönelik ültimatomlar karşısında süt dökmüş kediye döndü. Kamu görevlilerine parmak sallayan Bay Kemal, partisinin ve belediye başkanlarının haysiyetini koruyacak iki cümle edemedi.

Döviz üzerindeki köpüğü aldığımız gibi enflasyonu da en kısa sürede makul oranlara çekeceğiz.