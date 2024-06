Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Filistin ve Sudan vurgusu

Kurban Bayramı öncesinde deri ihracatçılarından kurban derilerini ekonomiye kazandıralım çağrısına herkesin kulak vermesi gerekiyor. Nedenini söyleyelim; Kurban Bayramı’nda ehil olmayan kişilerin yanlış işlemleri yüzünden 6 milyon ayakkabı, 1,5 milyon çanta üretecek deri çöpe gidiyor. Yani her yıl Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların derilerini heba ettiğimiz için iş dünyasının bu alanda çalışan temsilcileri her yıl ham deri ithal etmek zorunda kalıyor. Her yıl dışarıya akan milyonlarca döviz