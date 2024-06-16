Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Filistin ve Sudan vurgusu

Bu bayram da üzerine farz olanların kurban ibadetini yerine getirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı, evine gelen misafirine ikram edeceği, toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışmanın yaşanacağı heyecanlı günler bizi bekliyor. Ancak, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban etinin ne zaman tüketileceği konusu merak ediliyor. “Kurban etini ilk gün yemeyin” diyenlere kulak vermeyin. Bu, bir gelenek ve en önemlisi sünnettir. Kurban Bayramı’nın manevi iklimini yaşayabilmek için kahvaltınızı kurban etiyle yapın.