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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Filistin ve Sudan vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum" dedi.

07:10 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 07:14 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum.

  • Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum.

  • Bayramımız mübarek olsun."





#Recep Tayyip Erdoğan
#Kurban Bayramı
#Filistin
#Sudan
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