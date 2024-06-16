Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Filistin ve Sudan vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
- "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum.
- Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum.
- Bayramımız mübarek olsun."
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5 dakika önce