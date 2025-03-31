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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Selim Kiraz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Selim Kiraz' paylaşımı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:3631/03/2025, الإثنين
G: 31/03/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edilişinin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.


"Mekânı cennet olsun"


Erdoğan mesajında,
'Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10’uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.'
dedi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Mehmet Selim Kiraz
#savcı

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