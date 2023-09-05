Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim hezimetiyle ilgili vatandaşı suçlayan Kılıçdaroğlu'na: Burada gerçekten akli bir sıkıntı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim yenilgisini vatandaşa bağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine gittiği Rusya'nın Soçi şehrindeki çalışma ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Burada akli bir sıkıntı var'
'Milli iradeye saygısız bir kişilik'
siyaseti bilmediğini bir kez daha kanıtladı
'Siyaseti bilmediğini bir kez daha kanıtladı'
Daha partisinde demokrasiyi işletmeyen bir şahsın, millet iradesine saygı duymasını beklememek gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: