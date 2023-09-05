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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim hezimetiyle ilgili vatandaşı suçlayan Kılıçdaroğlu'na: Burada gerçekten akli bir sıkıntı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçim yenilgisini vatandaşa bağlayıp "Kitleler Sayın Erdoğan'a oy veriyorsa o kitlenin sorgulanması gerek. Toplumsal sorunumuz vardır." sözlerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu açıklamaları anlamak mümkün değil. Burada gerçekten akli bir sıkıntı var." dedi. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ve milletin de Kılıçdaroğlu'nu istemediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel başkan sıfatıyla girdiği her seçim hezimetine farklı bahaneler bulan, kendinden başka herkesi suçlu ilan eden Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarıyla siyaseti bilmediğini bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullandı.

13:00 . 5/09/2023 mardi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim yenilgisini vatandaşa bağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim yenilgisini vatandaşa bağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine gittiği Rusya'nın Soçi şehrindeki çalışma ziyaretinin ardından uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Burada akli bir sıkıntı var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçim yenilgisini vatandaşa bağlayıp "Kitleler Sayın Erdoğan'a oy veriyorsa o kitlenin sorgulanması gerek. Toplumsal sorunumuz vardır." sözlerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Bu sorunun muhatabı aslında Kılıçdaroğlu’nun kendisidir. Bu açıklamaları anlamak mümkün değil. Burada gerçekten akli bir sıkıntı var. Sen kalkıyorsun 11, 12 yenilgi alıyorsun ve yenilgiden sonra hala faturayı millete kesiyorsun. Parlamentoda ne yazıyor? ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre millet seni istemiyor, sana 'Git' diyor. 'Sen bu işten anlamazsın' diyor. Ama sen hala kalkıyorsun. 'Altılı masa' diyorsun, 'Gerekirse on altılı masa' diyorsun. Sen kaç tane masa kurarsan kur, senden bir şey olmaz. Sen işi bitirmişsin."
dedi.

'Milli iradeye saygısız bir kişilik'

Kılıçdaroğlu'nun şu anda sandalyeyi nasıl koruyacağını düşündüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Senin belediye başkanın geliyor, otobüsün üzerinden sana bir tane koltuk hediye ediyor, atıyor onu aşağıya. Sen hala o koltuğa tutunmaya çalışıyorsun. Bir defa demokrasi mücadelesini ve demokrasiyi de anlamış değil. CHP Genel Başkanının demokrasi anlayışına bir kez daha üzülerek şahit oluyoruz. Milli iradeye saygısız bir kişilik olarak yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP’ye gönül veren vatandaşlarımı incitiyor."
ifadelerini kullandı.

siyaseti bilmediğini bir kez daha kanıtladı

'Siyaseti bilmediğini bir kez daha kanıtladı'

Daha partisinde demokrasiyi işletmeyen bir şahsın, millet iradesine saygı duymasını beklememek gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütlerine tek bir söz söylemeyen, kendisine oy isteyen teröristlerden rahatsızlık duymayan Kılıçdaroğlu, herkesten de kendisi gibi terörist sevici olmasını bekliyor. Kılıçdaroğlu’ndan seçim başarısı bekleyen vatandaşlarım da bunun artık bir hayal olduğunu anlamışlardır. Çünkü başarısızlık karşısında tavrı sorgulanması gerekenin siyasiler değil, vatandaş olduğuna inanan bir genel başkanları var. Genel başkan sıfatıyla girdiği her seçim hezimetine farklı bahaneler bulan, kendinden başka herkesi suçlu ilan eden Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarıyla siyaseti bilmediğini bir kez daha kanıtladı. Ancak millet iradesine saygı duymayan, demokrasiyi içselleştirmemiş, varlığını vesayet odaklarına endekslemiş bir muhalefeti de ne ülkemiz ne de vatandaşlarımız hak etmiyor. Değişimden söz edenler öncelikle millete tepeden bakan tavırlarını terk etmeli ve milletin beklediği asıl değişimi gerçekleştirmelidir."


#Soçi Zirvesi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Rusya
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