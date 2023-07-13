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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Menzil cemaatinin manevi önderi Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı paylaştı.

06:58 . 13/07/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Seyyid Abdulbaki Elhüseyni.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Seyyid Abdulbaki Elhüseyni.

Menzil cemaatinin manevi önderi Seyyid Abdulbaki Elhüseyni dün tedavi gördüğü hastanede ahirete irtihal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elhüseyni için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Seyyid Abdulbaki Elhüseyni
#MENZİL
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