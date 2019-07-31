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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yaşar Büyükanıt'ın eşine 'geçmiş olsun' telefonu

Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın eşine 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli Orgeneral Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefonda görüşerek tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Merkezi AA IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi görmekte olan emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi görmekte olan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filiz Büyükanıt’tan tedavi süreciyle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Büyükanıt için Allah’tan acil şifa temennisinde bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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