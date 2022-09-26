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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf el-Karadavi için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatı dolayısıyla oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yusuf el-Karadavi için taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatı dolayısıyla oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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