Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf el-Karadavi için taziye telefonu

“CHP babamın partisi” diyen Akşener daha önce de Babam ‘Paşacı-Türkeşçi’ demişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, geçtiğimiz hafta Kocaeli'deki konuşmasında söylediği “CHP benim babamın partisi. Rahmetli babamın rahmetli İnönü ile fotoğrafı var. Sonra paylaşırız” sözleri çok konuşulmuştu. Akşener, 23 Mayıs 2020'de konuk olduğu Halk TV yayınında ise “Benim babam paşacıydı. 60 ihtilalinden sonra Türkeşçi oldu” şeklinde bir demeç vermişti. İki farklı açıklaması, sosyal medyanın gündeminde.