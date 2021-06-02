Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programının banttan yayınladığı iddialarına neden olan saat Atatürk’ün vefat zamanını simgeliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen canlı yayınında arkasında bulunan ve 9’u 5 geçe durmuş şekilde görünen antika saatin Atatürk’ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi. Sosyal medyada, canlı ibaresiyle verilen yayının, bu görüntü nedeniyle banttan yayınladığı yalanı ortaya atılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çankaya Köşkü’nde TRT'nin canlı yayınında soruları yanıtlamıştı. Yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında 9’u 5 geçe duran antika bir saat dikkat çekti.
'Banttan yayımlandı' yalanı
Sosyal medyada, bu görüntü nedeniyle 'canlı' olarak verilen programın aslında canlı olmadığı ve banttan yayımlandığı yalanı ortaya atılmıştı.
Bu saatin uzun yıllar Çankaya Köşkü’nü konut ve makam olarak kullanan Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.
1921 yılından itibaren Atatürk tarafından ikametgah olarak kullanılmaya başlanan Çankaya Köşkü, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yerleşke olarak biliniyor. Daha sonra gelen Cumhurbaşkanları tarafından da hem konut hem de makam olarak kullanılan Çankaya Köşkü, şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerleşke olarak hizmet vermeye devam ediyor.