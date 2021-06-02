Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programının banttan yayınladığı iddialarına neden olan saat Atatürk’ün vefat zamanını simgeliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çankaya Köşkü’nde TRT'nin canlı yayınında soruları yanıtlamıştı. Yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında 9’u 5 geçe duran antika bir saat dikkat çekti.

'Banttan yayımlandı' yalanı

Sosyal medyada, bu görüntü nedeniyle 'canlı' olarak verilen programın aslında canlı olmadığı ve banttan yayımlandığı yalanı ortaya atılmıştı.

Bu saatin uzun yıllar Çankaya Köşkü’nü konut ve makam olarak kullanan Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.

1921 yılından itibaren Atatürk tarafından ikametgah olarak kullanılmaya başlanan Çankaya Köşkü, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yerleşke olarak biliniyor. Daha sonra gelen Cumhurbaşkanları tarafından da hem konut hem de makam olarak kullanılan Çankaya Köşkü, şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerleşke olarak hizmet vermeye devam ediyor.

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OYNAT 00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi ve faiz yükünü düşürmemiz lazım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün de TCMB Başkanı'yla görüştüm. Bizim faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos gibi olacak ki biz yatırımların üzerinden faizi kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için rahatlamış olacağız.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'tan vereceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız.' BiP'te paylaş

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OYNAT 02:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'maske' açıklaması: Sosyal mesafeye dikkat edilirse maskeden kurtulabiliriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maske ve sosyal mesafe önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman maskeden de kaçabilmek, kurtulmak mümkün olur. 1.5 metre mesafeye dikkat edilirse maskeden kurtulabiliriz. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklamayı yapacak.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki: Dağdaki PKK ile mi anayasa hazırlayacaksınız? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millet İttifakı neyi neyle yapacak? Kimi kimle bir araya getirecek? Hazırlayacakları anayasa metni nasıl ortaya çıkacak? Burası düşündürücüdür. Milli ve yerlilik yok. Dağdaki PKK ile mi onların uzantıları ile mi anayasa metni hazırlayacaksınız? Anayasa dediğiniz zaman milli ve yerli olması şart' dedi. BiP'te paylaş

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