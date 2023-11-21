Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yadigârı yeni yüzüyle açılıyor: Ümraniye'de yapımı süren Osmangazi Millet Bahçesi tanıtıldı

Ümraniye Belediyesi çalışmaları sonrası atıl durumda olan koroyu ‘Osmangazi Millet Bahçesi’ olarak dönüşüme aldı. 147 bin metre kare alana inşa edilen ve İstanbul’un en büyük millet bahçelerinden biri olacak olan Osmangazi Millet Bahçesi dumansız hava sahası olma özelliği taşıyor. Millet bahçesinde, doğalgaz ile çalışan ve tek seferde yüzlerce ailenin mangal yapmasına olanak sağlayan 5 adet barbekü alanı, bin 256 metrekare alana kurulan 300 kişilik kapasitesiyle yaklaşık 20 bin kitaba ev sahipliği yapan millet kütüphanesi, bisiklet ve yaya yolları, seyir terası, 750 metrekare 9 kademeli şelale ve özel peyzaj alanları ile birbirinden farklı üniteler bulunuyor. Açılışı yaklaşan Millet bahçesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, basın mensuplarıyla birlikte golf aracına binerek millet bahçesini gezdi.