Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Anma toplantılarımıza katılımlarınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bugün, milletimin zaferinin direniş destanının 8. yılını idrak ediyoruz. 15 Temmuz kıyamının 8. seneyi devriyesinde bu gazi mekanda ve 81 vilayette birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Tıpkı 8 yıl olduğu gibi biriz beraberiz. 85 milyon hepimiz tek yumruğuz. Rabbimiz mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim'de "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz zira olan diridirler ancak siz bunu bilemezseniz" buyuruyor. Manevi bakından böyle şerefli makama ulaşmak dünyada her kula nasip olmaz. 252 şehidimiz bu müjdeye mazhar oldu ve şehitlikle şereflendi. 2740 insanımız da o gece yaralanarak gazi oldu. Rabbim kahramanların hepsinden razı olsun. Rabbim peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğu bildirilen kahramanların hepsinden razı olsun diyorum. Her biri birer fedakârlık ve cesaret timsali olan gazilerimize de Mevla'dan hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Sokaklara, meydanlara, hava limanlarına akın eden, uçakların, helikopterlerin karşısına korkusuzca dikilen, kurşunlara karşı göğüslerini siper eden, ellerinde bayraklarında istiklal şöleni yazan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

"EMPERYALİZMİN KUKLALARINA 'DUR' DEDİK"

Hainlerin başarısız, milli iradenin muzaffer olması için tüm kalpleri ile dua eden yurt dışındaki vatandaşlarımıza ve Türkiye sevdalısı kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet birimlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın şerefli mensuplarına hasseten teşekkür ediyorum. TBMM o gece halkın meclisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Milletvekillerimiz savaş uçaklarının sonik patlamalarına aldırmadan korkusuzca görevlerini yerine getirmiştir. 104 yıl önce 7 düvele direnerek galip gelen gazi meclis, 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin kuklalarına dur demiştir. O gece ikinci kez gazilikle şereflenen meclisimizin tüm değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Şüphesiz her toplumda kahramanlar gibi korkaklar da bulunur. Her millette vatanını canından çok sevenler gibi ruhlarını 1 dolara satacak kadar ucuzlaşan da olabilir. 15 Temmuz'da ülkemiz içinde ve dışında sayıları çok sınırlı da olsa maalesef darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı.

"FETÖ'CÜ ALÇAKLAR TARİHİMİZE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇTİLER"

Tanklara selam duranları, FETÖ'cü hainlere destek verenleri bugün bir kez daha utançla hatırlıyoruz. Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak, pis ellerinin vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Modern dönem Haşhaşîleri'ni ne biz affedeceğiz ne de 252 evladanı bir gecede kara toprağa veren milletimiz afffedecetkir. Bu ihanet şebekesi değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacaktır. Bugün altını çizerek tekrar sorguluyorum; zalime merhamet mazluma zulümdür. Sadece şu an bulunduğumuz bölgede 29 insanımızı şehit edenlere, henüz 15-16 yaşındaki evlatlarımızı acımasızca bizden koparanlara, devletin namusuna emanet ettiği silahları millete doğrultup, masumları katledenlere, Gölbaşı'nda, Emniyette, Genelkurmayda nice aslan parçasının kanını dökenlere merhamet edersek Allah korusun şehitlerimizin ruhunu muazzep ederiz, kahraman gazilerimize mahcup oluruz. Acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ ve vesayetle mücadele azmimiz diridir, güçlüdür, ayaktadır. Allah'ın izniyle bu kararlılığımızdan hiçbir surette taviz vermeyeceğiz. Milli irade ve demokrasi düşmanlarıyla mücadelemizi sürdürürken hukuk ve adaleti gözetecek, mağduriyetlerin önüne geçecek, masumlarla mücrimleri ayırmaya azami kararlılık göstereceğiz. Son darbeci yargıya hesap verene kadar bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz.

"15 TEMMUZ GECESİ TÜRKİYE'MİZ HEDEF ALINDI"