Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Dünya İslam Bilginleri İstişare Toplantısı'nın başarılı geçmesini tüm Müslümanlar ve dünya için hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Gazze'de en vahşi katliamlardan biri yaşanıyor. İsrail masum kanı dökmeye devam ediyor. Bugüne kadar 15 bin çocuk acımasızca katledildi. 2 milyon insan evinden ve yurdundan göçe zorlandı. Gazze 219 gündür örneğini Hitler Almanyası'nda gördüğümüz imha kampına dönüştü. Hastaneler, ibadethaneler, okullar, sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırıldı. Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan 150 gazeteci öldürüldü. BM personeli ve insani yardım görevlileri kurşunların hedefi oldu.

"150 GAZETECİ İÇİN TEK BİR CÜMLE KURAMADILAR"

Kimse kusura bakmasın, insanı insanlığından utandıracak ne kadar işkence canilik varsa 219 gün içinde Gazze ve Filistin topraklarında işlenmiştir. Bunlar gizli saklı yapılmamış dünyaya canlı yayınlarla izlettirilmiştir. Neler görmedik ki. Bizi her fırsatta insan hak ve hürriyetlerinden bahseden ülkelerin İsrail'e aleni destek verenleri gördük. 150 gazeteci için tek bir cümle kuramadıklarını gördük. AB'nin ateşkes çağrısı yapamayacak kadar teslimiyet içinde olduğunu gördük. İşinden atılan rektörleri, tehdit edilen sanatçıları gördük. Karşımızdaki bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak ilk günden beri Filistin halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. Yaklaşık 54 bin tona ulaşan yardım miktarıyla Gazze'ye en fazla insani yarım yapan ülkeyiz. Gazze'ye her hafta 127 ton temiz içme suyu gönderiyoruz. Filistin'e her türlü desteği veriyoruz.

"VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR HAYALİ BUNLARIN GÖZÜNÜ KÖR ETMİŞ"

Hamas liderleriyle çok yakın temas halindeyiz. Diplomasi, ticaret ve hukuk alanında pek çok adım attık. 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması getirdik. Soykırım destekçilerinin Adalet Divanı'na baskıları artarken İslam ülkelerini davaya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Müslümanlar olarak görmemiz lazım, İsrail Filistin topraklarına ilk kez saldırmıyor. İlk kez soykırım uygulamıyor. 1948 yılından beri saldırılara şahit oluyoruz. 76 yıl önce başlayan işgal politikası sürekli artarak devam etti. Vaat edilmiş topraklar hayali bunların gözünü kör etmiş durumda.

Gazze'nin yeniden imarı için tüm hazırlıkları yapacağız. Filistin'e sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bütün ülkeler Filistin'i tanımalı.