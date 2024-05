Kimse kusura bakmasın, insanı insanlığından utandıracak ne kadar işkence canilik varsa 219 gün içinde Gazze ve Filistin topraklarında işlenmiştir. Bunlar gizli saklı yapılmamış dünyaya canlı yayınlarla izlettirilmiştir. Neler görmedik ki. Bizi her fırsatta insan hak ve hürriyetlerinden bahseden ülkelerin İsrail'e aleni destek verenleri gördük. 150 gazeteci için tek bir cümle kuramadıklarını gördük. AB'nin ateşkes çağrısı yapamayacak kadar teslimiyet içinde olduğunu gördük. İşinden atılan rektörleri, tehdit edilen sanatçıları gördük. Karşımızdaki bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak ilk günden beri Filistin halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. Yaklaşık 54 bin tona ulaşan yardım miktarıyla Gazze'ye en fazla insani yarım yapan ülkeyiz. Gazze'ye her hafta 127 ton temiz içme suyu gönderiyoruz. Filistin'e her türlü desteği veriyoruz.